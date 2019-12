Del clic al campo. El emprendedor online que triplicó sus beneficios desde un pueblo de Castilla y León Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 16:24 h (CET) Antonio Herrero Estévez, creador de RecomendacionesyTendencias.com, es uno de los impulsores del marketing de afiliación en España. En el último mes las recomendaciones de su web han tenido más de 130.000 visitas. Foco, planificación y talento son para él las claves del crecimiento de su negocio Yoga, meditación, naturaleza y cuatro horas de trabajo diario desde su casa en mitad del campo. Estos son los ingredientes del éxito de Antonio Herrero Estévez, creador de Recomendacionesytendencias.com, uno de los portales de referencia del marketing de afiliación en España. Así lo demuestran las cifras: en 2019, esta empresa ha triplicado sus beneficios y registra más de 130.000 visitas en el último mes.

¿En qué consiste este negocio online? La afiliación es un acuerdo entre una empresa (anunciante) y un creador de contenido (afiliado) para que estosseleccionen y recomienden los productos de la empresa en un canal digital. Si el usuario final compra el producto, el “afiliado” obtiene una comisión por la venta.

Dicho en cristiano: Una web lleva clientes a otra que vende un producto, y si el cliente compra, la empresa le da una comisión por venta.

Una disciplina que ha aterrizado en España hace apenas unos años y por la que Antonio tuvo la visión de apostar: “Mis primeros proyectos fueron páginas nicho sobre aspiradoras y carritos de bebé”. Esto evolucionó a un portal con más de 80 secciones y 10.000 lectores fieles al mes que da trabajo a más de diez personas entre redactores y gestores de contenido.

Para lograr este crecimiento vertiginoso, no le ha hecho falta pasar por una incubadora ni trabajar en un hub. Su oficina tampoco es un coworking. Este emprendedor lleva seis meses dirigiendo su negocio desde una casa en un pueblo de Ávila. Su rutina es sencilla: “Me levanto sobre las seis, medito media hora, hago yoga, algo de pesas, desayuno y empiezo mi jornada. Trabajo cuatro horas por la mañana y, por la tarde, tengo tiempo de pasear por el bosque y pasar tiempo con mi familia”.

¿Cómo hacer crecer un negocio a triple dígito con una jornada de cuatro horas?

Para este emprendedor, la primera clave está en el foco: “Si trabajas sabiendo enfocar, en dos o tres horas diarias puedes generar más ingresos online que muchas personas trabajando a jornada completa”. Y subraya: “No tengas muchos focos, ten uno. Si algo te da 1.000€, trabaja para conseguir 5.000€”.

El segundo factor clave para Antonio es la planificación: “Describe tu plan con detalle y señala los hitos del camino, identificando en cuál te encuentras y cuál tienes por delante”. Antonio ya ha definido lo siguiente: hacer que Recomendaciones y Tendencias sea un negocio escalable: “Ahora trabajo con varias personas que gestionan contenidos y con unos 10 redactores. Más contenido, más recomendaciones, más calidad, más ingresos”.

En este sentido, Antonio está centrado en incorporar talento a su negocio, la tercera de las claves para seguir cosechando éxito: “En los próximos meses quiero incorporar personas de diferentes disciplinas: Periodismo, Diseño Gráfico, SEO, UX…”. Un enfoque multidisciplinar con un denominador común: la empatía. “Antes de pedir algo a alguien lo he hecho yo mismo durante años y conozco lo que implica”.

Recomendaciones y Tendencias es uno de los portales de referencia en marketing de afiliación en España. Con más de cinco años el mercado, cuenta con un equipo de más de diez profesionales que trabajan en más de 80 secciones donde los usuarios pueden consultar guías de compra y opiniones sobre toda clase de productos con el fin de ahorrar tiempo y dinero en su compra. En 2019, este espacio ha generado más de un millón de visitas (30% más que el año anterior) y más de 50.000€ en ingresos.

