Aliviando la carga de los bancos con PSD2: clientes bancarios de equensWorldline lograron la exención al mecanismo de contingencia para la interfaz dedicada de acceso a cuentas XS2A Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 16:03 h (CET) equensWorldline, subsidiaria de Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, se enorgullece en anunciar que la compañía ha ayudado ya con éxito a varios bancos en la obtención de sus exenciones del mecanismo de fallback requerido por la normativa PSD2. Entre dichos bancos se encuentran Credit Europe Bank N.V., Banque de Neuflize OBC, Banque CPH y vdk Bank La exención, que ahorra a los bancos importantes inversiones y recursos para establecer una solución de contingencia, les fue concedida como resultado del uso de la solución “Digital Banking Platform” de equensWorldline.

Siguiendo las fechas límite de PSD2 del 14 de marzo y el 14 de septiembre, varios bancos europeos con sede en los Países Bajos, Bélgica y Francia ya han recibido una exención del mecanismo de contingencia (fallback mechanism, como es conocido en inglés), tras ser capaces de evidenciar su capacidad para proporcionar acceso a su infraestructura a proveedores externos (TPP). Esta exención significa que tienen preparadas las API requeridas de acuerdo con los Estándares Técnicos Regulatorios (RTS) prescritos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y las correspondientes Autoridades Nacionales Competentes (NCA).

Ulrich S. Dietze, Country Manager de Credit Europe Bank N.V. para Alemania y Bélgica, indica: “Nuestra colaboración estrecha con equensWorldline ha demostrado ser un factor decisivo: Credit Europe Bank N.V. solicitó con éxito la exención del mecanismo de contingencia, evitando así toda una serie de consecuencias operativas y financieras. PSD2 es otra razón más para trabajar con un partner de tecnología de pagos como equensWorldline que está dando forma a la implementación de dicha normativa a través de su participación activa en asociaciones y grupos de trabajo europeos de relieve.”

Soporte integral a los requisitos de PSD2

Con PSD2, los bancos que ofrecen acceso online a cuentas de pago de sus clientes están obligados a permitir el acceso a su infraestructura a proveedores externos (también conocidos por las siglas TPP en inglés). Además de proporcionar un sandbox para su servicio API, la normativa PSD2 también requiere que los bancos establezcan un mecanismo de contingencia (o mecanismo fallback) en caso de que el servicio que ofrece la API dedicada o bien no esté disponible, o bien no funcione correctamente. Dadas las importantes inversiones y provisión de recursos adicionales que requiere la puesta en marcha de dicho mecanismo, éste puede llegar a suponer un serio desafío para la institución bancaria en cuestión.

Los bancos pueden evitarse esta carga si logran obtener una exención al mecanismo de contingencia. Dicha exención es otorgada por la Autoridad Nacional Competente en los casos en que la interfaz dedicada (API) del banco cumpla con una serie de criterios específicos, tal y como se establece en la normativa PSD2. Estos criterios implican factores tales como: robustez, disponibilidad, rendimiento y seguridad, así como ofrecer una documentación detallada. Además, la interfaz dedicada también debe cumplir con ciertos estándares de diseño y test, y debe haber sido extensamente utilizada por el período de al menos tres meses.

equensWorldline apoya a los bancos con esta solicitud de exención, así como con la creación de servicios de prueba o un entorno sandbox y documentación de APIs en plazos muy ajustados. La compañía también provee las interfaces dedicadas end-to-end, incluyendo: gestión del consentimiento y verificación de TPP de acuerdo con la normativa PSD2 y facilitando a los TPPs a acceder a la información de la cuenta del cliente de una manera correcta, confiable y segura.

Dentro del nuevo contexto, los usuarios de los servicios de pago están protegidos por los requisitos de Autenticación Fuerte (SCA, por sus siglas en inglés) y deben otorgar su permiso antes de que sus datos vayan a ser enviados o se procese un pago. Además, equensWorldline tiene una sólida experiencia en esta normativa dada su presencia en grupos europeos establecidos de PSD2 así como un control regulatorio exhaustivo enfocado en garantizar que el producto esté siempre actualizado. En el momento actual, equensWorldline se encuentra trabajando con varios bancos europeos con el objetivo de ayudarles a obtener una exención del mecanismo de contingencia, lo que redunda en un importante ahorro de recursos e inversiones.

Mark Hakkenberg, miembro del Consejo y Director de Operaciones de Banque de Neuflize OBC, indica: ”Fruto de nuestra larga colaboración con equensWorldline, implementamos con éxito las API de PSD2 y recibimos la exención del mecanismo de fallback. Que se nos otorgase esta exención demuestra el alto nivel de calidad y seguridad de la solución proporcionada por equensWorldline, lo que es un fundamento sólido para la innovación enfocada en avanzar explorando nuevas capacidades de open banking.”

Michael Steinbach, CEO de equensWorldline y managing director Financial Services en Worldline, añade: “Desde la introducción de la normativa PSD2, equensWorldline se ha comprometido plenamente con desarrollar una solución de alta calidad para el cumplimiento normativo de PSD2. El hecho de que varios de nuestros clientes bancarios hayan logrado una exención del mecanismo de fallback es una prueba tangible nuestra capacidad para apoyar y aliviar a los bancos con sus desafíos en lo que concierne a la normativa PSD2.”

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La rapidez de recuperación, principal baza de la rinoplastia ultrasónica, según Estética Castro Sierra Tipos de sillones y sofás, informa Nessen Interiors Del clic al campo. El emprendedor online que triplicó sus beneficios desde un pueblo de Castilla y León El Grupo Adecco presenta la sexta edición de ‘CEO por un mes’ Osborne distribuirá en España ‘Disaronno’ y ‘Tía María’