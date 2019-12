Éxito de participación en la primera edición del Foro Nacional de Negocios, Desarrollo Empresarial y Emprendimiento Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 16:07 h (CET) Más de 50 reuniones de negocio celebradas y la participación de 130 empresarios, emprendedores y startups confirman el éxito de la primera edición organizada por la Escuela de Negocios y Dirección con la colaboración del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Francisco Santos, director de ENyD, ha explicado que el objetivo es "impulsar y conectar el talento empresarial de las ciudades medias con los agentes del ecosistema inversor" España ya cuenta con más de 3.600 startups tecnológicas, 160 venture capital activos, 17 iniciativas de Open Innovation y 19.390 empresas con algún tipo de innovación tecnológica. Además, el pasado 2018 cerró con casi 800 millones de euros invertidos en un total de 199 operaciones públicas.

En estos momentos, en España hay más de 188 iniciativas de apoyo a las startups donde las aceleradoras (63) y programas de aceleración(49) son las fórmulas más empleadas. Por comunidades, Madrid y Cataluña son las comunidades con mayor número de iniciativas, seguidas de cerca por Valencia (30), Andalucía (28) y País Vasco (22). Pero con Foros como el que ha organizado la Escuela de Negocios y Dirección, el objetivo es impulsar y ayudar a las ciudades medias, como ha sido el caso de Fuenlabrada.

Estas son algunas cifras que se dijeron en el primer Foro Nacional de Negocios, Desarrollo Económico y Emprendimiento en el que se celebraron más de 50 reuniones de negocio y participaron 130 empresarios, emprendedores y startups. Estas cifras confirman el éxito de un evento que contó con la participación de Aceleradoras, Business Angels y Ventures Capital de ámbito nacional e internacional con una capacidad de inversión superior a los 50 millones de Euros.

Francisco Santos, director de ENyD, señaló en unas declaraciones a la prensa, que uno de los objetivos de este foro es “fijar el punto de mira en el impulso y conexión del talento empresarial de las ciudades medias con los agentes del ecosistema emprendedor e inversor de ámbito internacional y nacional”.

Del mismo modo, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, puso de relieve el valor de la ciudad para ser una referencia en el territorio en los campos de desarrollo económico, industrial y emprendedor, tanto a través del impulso del talento local como la atracción de todas aquellas personas que deseen iniciar su proyecto empresarial en la ciudad. Además, las condiciones únicas de ubicación en el territorio, recursos y compromiso institucional hacen que Fuenlabrada cuente con el polígono industrial más grande de Europa.

La mesa inaugural, bajo el título “Claves para hacer invertible y acelerable un proyecto emprendedor”, contó con la moderación de la redactora de contenidos y Community Manager de la Escuela de Negocios y Dirección, Gemma Juan, y la participación de Paloma Mas, directora de operaciones de Plug and Play, aceleradora de referencia en Silicon Valley, y Manuel Moreno Castell, Director de Zeta Ventures.

La segunda mesa de trabajo, moderada por el profesor de ENyD y director de Newint, José Lominchar, y contó con la participación de referentes del ámbito inversor como Susana Fernández Casla, de Tartessos Ventures, Fernando Moroy, de Keiretsu Forum Business Angels, Carmen Martínez, de Big Ban Angels y Jesús Alonso Gallo, de Cupido Capital. En esta mesa se abordaron aspectos como la capacitación, la innovación y el conocimiento como elementos fundamentales de cualquier proyecto empresarial y emprendedor.

La capacidad de los equipos empresariales y emprendedores, la existencia de una aportación de valor en el mercado y un buen plan estructurado, fueron algunos de los elementos a destacar por la tercera mesa, titulada “La construcción de un ecosistema emprendedor de éxito”.

En esta mesa, moderada por Carlos Rodríguez Crespo, investigador y docente de ENyD, se dieron cita referentes nacionales e internacionales en el campo del impulso empresarial como Yohania de Armas, Presidenta de la Red Iberoamérica de Líderes Iberoamericanos, Miguel Escassi, Consultor y Ex Director del Programa Startup Chile y de la Agenda Digital del gobierno chileno, Salvador Molina, Presidente de ECOFIN, Silvana de Philippis, Gerente de EMA (Asociación de Mujeres Empresarias) y Antonio Serrano, CEO de Spartanhack. Una mesa en la que se trataron las vías y estrategias de colaboración pública y privada que sirven para la construcción de un ecosistema local productivo y empresarial en torno al talento y la innovación.

La sesión de tarde constó de dos talleres más prácticos. El primero de ellos titulado “Liderazgo, emprendimiento y desarrollo empresarial” a cargo de Sandra Martín, Consultora y Doctora en Sociología y el segundo a cargo de Josetxu Silgo, Director de la Aceleradora Metxa, con el título “ Comunicación Estratégica y Construcción de Proyectos Emprendedores”

El Foro se cerró con la celebración de rondas de negocios directas para la presentación de proyectos empresariales y emprendedores a la red de inversores, business angels y aceleradoras participantes.

Vídeos

Inauguración del Foro Nacional de Negocios, Desarrollo Empresarial y Emprendimiento



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La rapidez de recuperación, principal baza de la rinoplastia ultrasónica, según Estética Castro Sierra Tipos de sillones y sofás, informa Nessen Interiors Del clic al campo. El emprendedor online que triplicó sus beneficios desde un pueblo de Castilla y León El Grupo Adecco presenta la sexta edición de ‘CEO por un mes’ Osborne distribuirá en España ‘Disaronno’ y ‘Tía María’