ExpoNadó, la feria de bebés más importante de Cataluña, vuelve el 6, 7 y 8 de diciembre a Sabadell Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 11:38 h (CET) ExpoNadó es la feria de bebés al aire libre más importante de Cataluña. Se caracteriza por ofrecer a todos sus visitantes la posibilidad de vivir un fin de semana diferente, divertido y muy emotivo gracias al conjunto de cursos, talleres, charlas, actuaciones, concursos, sorteos, animaciones infantiles y otras muchas actividades que se realizan durante el fin de semana. La próxima semana, Mayra Adell, organizadora del evento, adapta el formato a una edición navideña en el recinto ferial Fira Sabadell Desde las 10 de la mañana del día 6 de diciembre y hasta la tarde del domingo 8 tendrá lugar en Fira Sabadell la séptima edición de ExpoNadó.

Los visitantes podrán encontrar un centenar de actividades durante los tres días, que tendrán lugar en el auditorio, la sala de talleres para embarazadas y la sala de talleres para padres y madres con bebés.

Además, niños y niñas podrán disfrutar de zonas de juego de marcas reconocidas como Fisher Price, de una zona de hinchables o de un espacio de talleres navideños. Y como novedad, en esta versión de la feria ambientada en la Navidad encontrarán “La casa de Papá Noel”, una sala pensada y tematizada para que los más pequeños escriban su carta con los elfos mágicos y se trasladen por un momento a la morada de Papá Noel y le entreguen su carta en persona. Además, la feria contará con un “tió” gigante de 5 metros con regalos para todos los niños y niñas.

Cuatro mil metros cuadrados que recogen todo aquello que necesitan madres y padres desde el embarazo a los 4 años del bebé: novedades de temporada del mundo de la moda infantil y la puericultura, productos a precios muy atractivos, conferencias informativas, servicios para padres y madres, etc.

ExpoNadó es avalado por marcas como Benvingut Nadó de Caprabo y Assistència Sanitària, sus patrocinadores.

A todas aquellas personas que se plantean en un futuro próximo la aventura de ser padres, a los que ya han empezado la cuenta atrás, a los que recientemente han dado la bienvenida a un nuevo ser y a todos los que tienen hijos de hasta 4 años, invitan a conocer ExpoNadó y vivir una experiencia única.

"No dejes escapar la oportunidad de emocionarte y visita ExpoNadó", recomiendan.

La cita es el 6, 7 y 8 de diciembre en Fira Sabadell.

Para conocer al detalle todas las actividades, consultar la app en Android y iOs.

Datos de interés:

Fecha: 6, 7 y 8 de Diciembre de 2019

Lugar: Fira de Sabadell

Horario: De 10:00h a 20:00h.

Si se necesita más información, estarán encantados de ayudar.

Consultar las últimas novedades de ExpoNadó en los perfiles de Facebook e Instagram.

Más info en www.feriadebebes.es, Facebook e Instagram.

www.facebook.com/feriadebebes

www.instagram.com/feriadebebes

Contacto de prensa: comunicacion@feriadebebes.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.