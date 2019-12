Los Premios LUX 2019 se consolidan como el referente de fotografía profesional de España Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 09:46 h (CET) Se entregaron los Premios de Fotografía Profesional LUX 2019, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España · AFPE. Los Premios LUX Oro, Plata, Bronce y Junior se otorgaron a los 24 finalistas de la XXVII edición del certamen, en el Auditorio del Museu del Disseny de Barcelona Más de 300 asistentes se dieron cita para presenciar la Gala conducida por el humorista Àngel Miralles. Después del agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores de la mano de Eva Casado, presidenta de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, las palabras de cariño por parte de Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny de Barcelona y, por supuesto, las opiniones de las presidentas de los jurados de Barcelona y Madrid, Ángeles Imaña y Eva Crespo, tuvo inicio la ceremonia de la entrega de los premios.

Después de la fotografía de ganadores y patrocinadores, realizada por el Asociado Albert Mollón, todos los asistentes pudieron disfrutar de la Fiesta LUX en el Foyer del Museu del Disseny de Barcelona, donde se sirvió un tentempié variado junto con un gran surtido de vinos y cavas. Finalmente, el acto terminó con esta gran oportunidad para hacer networking y estrechar lazos con otros compañeros de profesión.

La Ceremonia de los Premios LUX 2019 ha contado con el patrocinio de Olympus, Laboratoris Color EGM, Canson Infinity, Museu del Disseny de Barcelona, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, García Carrión y Jaume Serra; y con la colaboración de EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine, IEFC Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, El Publicista y Top Studios.

Los Ganadores de los Premios LUX 2019 son:

Publicidad

Oro: Pep Ávila por su obra “Fake Profile”

Plata: Pep Ávila por su obra “Gay Pride”

Bronce: Igor Cortadellas por su obra “Grandes Autores”

Moda y Belleza

Oro: Javier Aranburu por su obra “Beyond Black”

Plata: Leonardo Lenzi por su obra “Maartje”

Bronce: Alberto G. Puras por su obra “Binomio”

Reportaje Documental

Oro: Juan José González Vega por su obra “El Vítor”

Plata: Ferran Aguilar por su obra “Con el corazón moveremos el mundo”

Bronce: Nando Esteva por su obra “Ensaimada”

Bodegón

Oro: Nando Esteva por su obra “Inflorescencia”

Plata: Nando Esteva por su obra “Exquisito Equilibrio”

Bronce: Miguel Monasterio por su obra “Primer Café”

Retrato

Oro: Irene Bel por su obra “Mother”

Plata: Irene Sekulic por su obra “In my Skin”

Bronce: José Luis López de Zubiría por su obra “Santos”

Proyecto Personal

Oro: Marcos Rodríguez por su obra “Caducifolio”

Plata: José Luis Tejedor por su obra “Tránsito San Fermín”

Bronce: Juan José González por su obra “No te Olvidamos”

Arquitectura e Interiorismo

Oro: Macilon dos Santos por su obra “Arquitectura Asturiana”

Plata: Joan Gil por su obra “In tempo”

Bronce: Salva Carbó por su obra “Vigilada”

Paisaje y Naturaleza

Oro: Joan Gil por su obra “Fangar Bay”

Plata: Joan Gil por su obra “Atalaya”

Bronce: Joan Gil por su obra “Guardaespaldas”

Reportaje Social

Oro: Carlos Sardà por su obra “Madre”

Plata: Irene Sekulic por su obra “Niños”

Bronce: José Ignacio Ruiz por su obra “Ahí no puedes estar”

Industrial

Plata: MDolors G-Luumkab por su obra “Titán”

Bronce: Jordi Anguera “Ports Generalitat-Alcanar-Moorings”

Junior

Oro: Celina Martins por su obra “N”

Plata: Javier Remis por su obra “Refugio”

Bronce: Siranush Adamyan por su obra “Raíces de Sangre”

