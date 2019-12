En Biopyc son expertos en el tratamiento de aguas Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 09:34 h (CET) Desde Biopyc ofrecen los últimos tratamientos de aguas que se adaptan a las necesidades de cada cliente cumpliendo la legislación vigente en esta materia La calidad del agua de cualquier organismo, empresa, instalación pública o industrial etc. es un factor clave que determina el buen funcionamiento de la misma. Por ello, desde Biopyc ofrecen los últimos tratamientos de aguas que se adaptan a las necesidades de cada cliente cumpliendo la legislación vigente en esta materia.

Se utiliza el agua para cocinar, para lavar alimentos, utensilios, limpiar superficies, etc. En cualquier industria alimentaria, el agua está en contacto directo con “casi todo” incluso con personas y, por lo tanto, es de vital importancia que esta cumpla con todos los requisitos para el consumo humano.

Cuando cualquier empresa almacena agua en depósitos, se considera que el suministro de agua es propio y que son ellos mismos los únicos responsables de la potabilización de la misma, aunque esta provenga de suministro de población.

Gracias a los servicios de una empresa experta en tratamiento de aguas, como es el caso de Biopyc, el cliente tiene la seguridad de que el agua es apta para consumo, evitando contaminación de sus productos, y que además cumple con los prerrequisitos de seguridad alimentaria, previniendo enfermedades graves para la salud de las personas.

Desde Biopyc realizan un estudio para diseñar el mejor tratamiento del agua, sirviéndose siempre de su acreditada experiencia.

Tratamientos de aguas realizados en Biopyc:

Potabilizaciones.

Control de legionela.

Equipamiento de control y dosificación.

Producto químico.

Tratamiento de aguas en Torres y Condensadores evaporativos.

Circuitos cerrados.

Analíticas: Microbiológicos, Fisicoquímicos, Legionela, Potabilidad, Vertido.

Limpieza y desinfección de instalaciones, depósitos.

Sobre Byopic

En Biopyc, desarrollan tratamientos de limpieza, desinfección y mantenimiento para la higiene de las instalaciones con posibilidad de proliferación y dispersión de Legionela e implantan programas de prevención personalizados y según la normativa vigente.

