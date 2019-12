Estudiantes y profesionales cuentan la verdadera realidad de las 15 carreras más demandadas en España Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 09:02 h (CET) ¿Qué salidas reales tienen? ¿a qué salario puedes aspirar? ¿cómo elegir la mejor universidad? o ¿qué se aprende realmente en estas carreras? Son algunas de las preguntas a las que iOrienta dará respuesta Medicina, Enfermería, Psicología, Derecho, Informática, Magisterio, Biología, Criminología o Fisioterapia se encuentran entre las carreras más demandadas en España pero ¿qué se aprende en ellas? ¿sirven realmente las asignaturas que se imparten para la posterior incorporación al mundo laboral? ¿cómo cambia una carrera según la universidad en la que se curse? ¿cómo elegir universidad?. Con el objetivo de dar respuesta a estas y otras preguntas iOrienta reunirá, del 10 al 12 de diciembre, a 30 estudiantes, profesionales y profesores del ámbito universitario para desvelar la realidad de las 15 carreras más demandadas en nuestro país.

Se trata de un evento online, organizado por la revista “Y Ahora Qué” y por el portal “YAQ.es” que, desde hace más de una década, ofrecen información al público universitario sobre notas de corte, carreras más demandadas así como todo tipo de información que pueda ser de interés para la elección de una profesión.

En este sentido “hemos reunido en este evento tanto a estudiantes como a profesionales de cada una de las carreras más demandadas en España para que los preuniversitarios conozcan la realidad de cada carrera y el mercado laboral”, dice Kini López, organizadora del evento.

Muchos universitarios se defraudan al empezar sus carreras, no es lo que esperaban y esto lleva a que 2 de cada 3 universitarios no estén satisfechos con la elección de su carrera. “Siempre recomendamos a los estudiantes que antes de tomar una decisión final de qué y dónde estudiar hablen con estudiantes y profesionales, pero la realidad es que muy poca gente lo hace. El año previo a la entrada a la universidad supone un enorme estrés y para ponérselo muy fácil a los estudiantes hemos querido lanzar este evento”.

A través de más de 30 entrevistas, los estudiantes podrán conocer la realidad de las carreras que a más estudiantes atraen cada año. “Todos los entrevistados están aportando un enorme valor basado en experiencias reales. Entre ellos, contamos con profesionales de la talla de la psicóloga Silvia Álava, o del youtuber Álvaro González, conocido como Alvaro845, que ha dado un completa visión sobre la carrera de ADE y Derecho”, comenta Kini López.

Además de la parte más experiencial de las carreras, este evento pretende ir más allá. La etapa preuniversitaria es muy importante para la mayoría de jóvenes y con este evento “queremos ofrecerles pautas que les ayuden a elegir universidad, guías para superar el proceso de admisión, hablar de las salidas reales que tienen estas carreras e incluso los salarios a los que pueden aspirar. También se tratará el tema universitario desde el punto de vista económico y que analizará, por ejemplo, qué cuesta estudiar una carrera en una u otra universidad. En definitiva, queremos poner en su mano un mapa que les dé claridad a la hora de lanzarse al mundo universitario”, dice Kini López, porque una de las mejores maneras de entrar con éxito al mundo universitario es informarse previamente de todo lo que se van a encontrar y hacer un buen plan.

Este evento contiene un gran valor compartido en el que los asistentes encontrarán experiencias, testimonios y consejos, que les guiarán en el camino hacia su futuro profesional. Está dirigido, además de a los propios estudiantes, a sus familias. Pero también a los profesionales que ya han pasado por esta situación y que, seguro, se sienten identificados con las experiencias de las que se van a hablar. Todo el contenido podrá seguirse de forma 100% online desde cualquier dispositivo, del 10 al 12 de diciembre, para compartirlo con amigos y establecer sus propios debates internos tanto en casa como en la escuela.

iOrienta, que cuenta con el patrocinio de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Es un evento gratuito que podrá seguirse previa inscripción en https://iorienta.com/. Además, una vez realices tu inscripción, tendrás la posibilidad de dejar tu pregunta para alguno de los participantes y ver la respuesta en el transcurso del evento.

Y Ahora Qué

Revista nacional dirigida a estudiantes de bachillerato. Nació en 2003 y desde entonces ofrece orientación a los jóvenes de cara a su futuro profesional. Esta revista se distribuye trimestralmente en el 90% de los centros de bachillerato de toda España y tiene una audiencia de 115.800 lectores.

YAQ.es

Web de orientación universitaria con una media de más de 400.000 visitas al mes. En los últimos 12 meses, YAQ.es ha tenido 5 millones de visitas y más de 12 millones de páginas vistas. Cifras realmente muy interesantes al tratarse de una web tan centrada en la educación superior. En YAQ.es cuentan con un completo buscador de grados universitarios, donde podrás encontrar todos los grados universitarios oficiales a nivel nacional.

