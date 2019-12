Joven empresario de Granada recibe la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional 2019 Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 08:42 h (CET) El Instituto para la Excelencia Profesional ha reconocido la trayectoria de Carlos Álvarez Navas-Parejo por su capacidad de innovar y fomentar un buen desarrollo económico y social, con una filosofía orientada a la calidad en todas sus actuaciones El joven empresario granadino Carlos Álvarez Navas-Parejo ha recibido la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional 2019, concedida por el Instituto para la Excelencia Profesional.

El artista Edmundo 'Bigote' Arrocet, el médico deportivo Eduardo González Salvador y la Sociedad Española de Ginecología también han sido reconocidas por su gestión empresarial y social en la gala de entrega de premios que se ha celebrado este pasado viernes en la sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Considerado uno de los jóvenes profesionales más influyentes en el ámbito empresarial de Granada, este distintivo es un reconocimiento a la labor de Álvarez Navas-Parejo por su prestigiosa trayectoria profesional y fomento del concepto de la excelencia en su provincia.

En la ceremonia, el propio protagonista ha comentado que, como empresario, lleva a Granada por bandera "y es un orgullo para mi sumar en pro de esta maravillosa tierra”. Y es que, en tan solo 7 años, su principal línea empresarial, Terceto Comunicación, con trece trabajadores en plantilla y una fuerte red de colaboradores, se ha situado como un referente en Andalucía, no solo por sus servicios o cartera de clientes sino también por sus políticas de RSC e Igualdad y conciliación.

Además de este premio, Carlos Álvarez es presidente del Club de Marketing de Granada, miembro directivo de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada, mentor para la Universidad de Granada y miembro DIRCOM.

Por su parte, el Instituto para la Excelencia Profesional ha destacado el crecimiento de Terceto Comunicación a las manos de Álvarez y su equipo en el competitivo mercado andaluz, donde se ha hecho con un hueco preeminente por derecho propio, destacando en los campos de la comunicación en redes sociales y las campañas de publicidad.

Estrella de Oro a la excelencia profesional

El Instituto para la Excelencia Profesional entrega cada año este distintivo a las instituciones, empresas y profesionales españoles más destacados por su capacidad de innovar y fomentar un buen desarrollo económico y social, con una filosofía orientada a la calidad, que presenten tendencias positivas con compromiso de mejora continua y respeten siempre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Así, los galardonados se convierten en modelo y referentes en su sector, tanto a nivel nacional como internacional por la repercusión mediática que goza este merecimiento.

Una apuesta por el talento

El Instituto para la Excelencia Profesional, fundado en 2012, se ha consolidado como una organización de referencia en instituciones y en el mundo empresarial, gracias a su apuesta por el reconocimiento del talento y de la calidad de los muchos y muchas profesionales de nuestro país.

La importancia de este premio también viene dada por la del propio Instituto que lo otorga, entre cuyos Consejeros de Honor se encuentran: María Luisa de Prusia, presidenta de la Asociación Concordia, la actriz Lola Herrera, Jesús Cimarro, académico de las Artes Escénicas de España, José Luis Cordeiro, ingeniero y profesor-fundador de la Singularity University, Gerardo Seeliger, presidente del Club Siglo XXI, Carlos Jesús Ruiz Cosano, especialista en Pediatría, Endocrinología Pediátrica y presidente del Club de la Constitución, Luis del Olmo, Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Yvonne Blake, presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Leandro Plaza Celemín, expresidente de la Fundación Española del Corazón, Emilio Butragueño Santos, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid C.F, Bertín Osborne, cantante profesional y empresario, Enrique A. García Melón, catedrático de Universidad, Doctor en Ciencias del Mar y en Marina Civil, Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, Elio Berhanyer, diseñador, Premio Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Luis Mariano Robles Velasco, Doctor Profesor de Derecho Romano por la Universidad de Granada y vicepresidente del Club de la Constitución y Manuel Santana, exdeportista profesional.

