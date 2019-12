Ana Isabel Iglesias, nueva CEO de Up SPAIN Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 08:06 h (CET) Up SPAIN, entidad líder en el desarrollo de soluciones para empleados e incentivos para incrementar las ventas, ha nombrado a Ana Isabel Iglesias nueva directora general, sustituyendo en el cargo a Olivier Bernon, que pasa a desempeñar la función de director general de la zona EuroMed (Europa de Sur y África del Norte) de todo el grupo Up Licenciada en Ciencias Biológicas y Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, Ana Iglesias cuenta con más de 23 años de experiencia en la gestión de talento. Desde su nuevo cargo, se responsabilizará de la dirección y coordinación de todos los departamentos que intervienen en la actividad de Up SPAIN, con la excelencia en la gestión y el crecimiento de la empresa como pilares estratégicos. La nueva directora de la filial española del grupo Up se incorporó a la compañía en 2018 como directora comercial, puesto desde el que ha liderado la estrategia de transformación y diversificación de la firma, consolidando su posicionamiento y reforzando su desarrollo siempre con un foco especial en el cliente.

Así, cuenta con una amplia y sólida experiencia en ventas, marketing y servicio al cliente, y está acostumbrada a trabajar en entornos dinámicos e internacionales, demostrando su capacidad de liderazgo, su mentalidad estratégica y su habilidad para la gestión de equipos.

A lo largo de su trayectoria profesional destaca su paso por empresas como Comdata Group, donde ocupó el cargo de directora general, o Unísono Solutions Group, donde desempeñó el puesto de directora de desarrollo de negocio tanto en España como en LATAM, consolidando el crecimiento de ambas compañías mediante la ampliación de su red de partners y clientes a nivel global.

“Estoy ilusionada con este nuevo reto profesional, no solo por mantener el liderazgo que ha demostrado todos estos años Up SPAIN en el sector de los beneficios sociales, sino también por explorar otras oportunidades de negocio que permitan a la compañía seguir creciendo en un mercado que demanda cada vez más soluciones globales e integradas, con el foco siempre puesto en la innovación, el desarrollo de soluciones creativas y los máximos estándares de calidad en el servicio ofrecido a nuestras empresas-clientes”, asegura Ana Iglesias.

Para Olivier Bernon, director general de la zona EuroMed, “Ana Isabel es una gran profesional con un recorrido que demuestra su enorme capacidad para poner al cliente en el centro de las preocupaciones y su voluntad de construir sus equipos de manera colaborativa. Confío totalmente en ella para seguir haciendo crecer a Up SPAIN y sus colaboradores”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.