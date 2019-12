Hay que andar limpios Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 2 de diciembre de 2019, 08:23 h (CET) El olor del cuerpo

cuando suda,

no es bueno.

Por eso hay que asearse,

laverse la cara,

cepillarse los dientes,

usar el desodorante

y el perfume.



Hay que pensar en los demás,

lo que tendrán que aguantar

si vamos oliendo mal.



Puede que nos insinúen algo,

puede que no,

lo cierto es que el mal recuerdo

en ellos, sí que dejaremos

con el mal olor de nuestro cuerpo.



Para mi abuela, María Toja López, de Negreira.

Para mi abuela, María Toja López, de Negreira.

Para mi querida tía, que me regaló ayer un ordenador.

