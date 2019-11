El futuro no se escribe en un boletín de notas

Durante la mañana de hoy viernes, se presentaba en el Espacio Fundación telefónica, la campaña #TodosSomosDespistaos, desde la idea de que la proyección profesional no depende tanto del expediente académico, y sí de la pasión que pongamos a la hora de perseguir los objetivos que nos marquemos.

Fundación Telefónica, junto al grupo de música Despistaos y Warner Music España ha lanzado esta campaña con la finalidad de concienciar sobre la importancia de desarrollar los talentos y vocaciones en los niños y adolescentes y que, con independencia de las calificaciones, puedan explotar todo su potencial, y no se vean limitados en el futuro. No solo es necesario hacer hincapié en los jóvenes de que hay varios tipos de “inteligencias” más allá de las asignaturas que se evalúan en colegios e institutos, también hay que hacer lo propio con los padres. No en vano, Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, en 1983 enunciaba “La teoría de las Inteligencias múltiples”



Más allá de las notas en los exámenes, cada uno tiene que encontrar su propio talento: música, pintura, deporte, o cualquier otra disciplina.

La banda sonora del proyecto #TodosSomosDespistaos es la canción Grita Fuerte mi nombre, compuesta por el grupo de origen alcarreño, Despistaos, que es un canto a todas aquellas personas que persiguen y luchan por sus sueños. Una canción para todos aquellos que en algún momento de sus vidas, han sido unos ‘despistaos’, pero que nunca desistieron de la idea de hacer de su vocación su forma de vida. Parte de los ingresos generados por dicha canción se destinarán a una entidad sin ánimo de lucro para colaborar en proyectos educativos que promuevan esta idea.



El grupo Despistaos, que cuenta con nueve discos en el mercado y más de seiscientos conciertos, en su momento puso música a la serie de televisión “Física y Química”, que se estrenaba hace más de una década, y era fiel reflejo del día a día de los estudiantes adolescentes y de los profesores de un instituto. En torno a las pasiones, vocaciones y el fracaso escolar, se unen al proyecto distintas personalidades del mundo de la cultura y la ciencia, entre los que destacan:



El experto en ciberseguridad y Hacker, Chema Alonso; el ilusionista, mentalista y autor del libro “Supertrucos mentales para la vida diaria”, Jorge Luengo; la escritora y filósofa Elsa Punset; el presentador de radio, Javi Nieves; la conferenciante, actriz y cantante, Miriam Fernández; el dibujante, Salvador Larroca; el actor Eloy Azorín y el profesional de la animación, Nikotxan. Ellos, a través de sus experiencias personales, son el vivo ejemplo de cómo en un momento determinado de sus vidas, eligieron poner foco en otras disciplinas que no eran los estudios tradicionales.



En la mañana de hoy, hemos contado con la presencia de algunos de ellos:

- Jorge Luengo, que desde muy pequeño tuvo claro que quería dedicarse a la magia. Criado en un ambiente familiar, con su padre médico y su madre profesora, le recomendaron que antes de eso, “tejiese una red de seguridad” estudiando. Jorge no desoyó los consejos de sus padres, de hecho, era un magnífico estudiante, que incluso, obtener calificaciones de 9, lo consideraba un fracaso.



Como “la cabra, tira al monte”, una vez que estaba ejerciendo como profesor de matemáticas en un instituto cercano a casa y simultaneándolo con los espectáculos de magia, prefirió apostar todo a una carta, para dedicarse exclusivamente por su auténtica vocación.



En su época de profesor, siempre destacó la importancia del comportamiento frente al conocimiento, prefiriendo alumnos que eran buenas personas y tal vez, no tan buenos en los estudios, a aquellos que destacaban en los estudios, pero no eran tan buenas personas.

Jorge, asemeja la educación al extinto oficio de sereno, al considerar ésta como las llaves que nos permiten abrir puertas. Cuantas más llaves tengamos, más opciones tendremos de elegir, que puerta abrir.



- Miriam Fernández, negada para las matemáticas, prefirió dedicarse a la música, su pasión desde muy pequeña, a la que años después se unió la interpretación. En un momento determinado de su vida, tuvo que elegir entre la natación y la música y fue la segunda la que finalmente se “llevó el gato al agua”. Resultó ganadora de la segunda edición del programa “Tu sí que vales”, ha grabado dos discos y es autora del libro “Los cometas de Miriam”, en el que proyecta su experiencia vital e incide en la importancia de creer en uno mismo.



Considera que los caminos fáciles no hay que seguirlos y que el corazón es el que debe de guiar nuestro destino, Miriam es firme defensora de que la entrega, el esfuerzo y sobre todo el amor, son tres ingredientes que lo cambian todo y que a ella personalmente le ayudaron a caminar, tras un demoledor diagnóstico, en el que le auguraban que no volvería a andar.



Miriam, nos ha recordado que las caídas la hicieron fuerte y considera que la no sobreprotección por parte de su familia y el “Sacarse las castañas del fuego”, por si sola, es lo mejor que le ha podido pasar.



- Chema Alonso, reconoce que fue un buen estudiante, y es de la opinión de que, a los niños que sacan malas notas, no necesariamente les va a ir mal en su vida adulta. Le da más importancia al desarrollo de ciertas habilidades, como el trabajo en equipo, la comunicación o la capacidad de enfrentarse a la frustración, que permitan afrontar con ciertas garantías los retos a los que se enfrentarán los niños en el futuro.



- Javi Nieves, fue estudiante “de seis”, al que en el colegio, cariñosamente le pusieron el mote de “el perolo”. Se siente afortunado, por encontrar su vocación por la radio y la comunicación a edad temprana, un tórrido verano, a la edad de 13 o 14 años.



Javi, es de la opinión de la importancia de aprender a fracasar y lo refrenda con esta frase: “Quien no aprende a fracasar, no aprende a vivir”.



Con cuatro hijos, reconoce que nunca les ha exigido que trajesen a casa determinadas notas, pero lo que nunca les toleraría sería la falta de esfuerzo.



Javi, “Arrimando la ascua a su sardina”, está convencido de que en España, hay cierto déficit de creatividad musical, y que es necesario apoyar el talento musical.



Finalizado el acto, Dani y Krespo, integrantes de la banda Despistaos, han interpretado el tema que lleva por título “Grita fuerte mi nombre”, compuesto expresamente para dar voz a la campaña.