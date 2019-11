La importancia del formato impreso en la actualidad, según Masquelibros

A pesar de que el formato digital es el más utilizado en la actualidad, las publicaciones en papel siguen teniendo relevancia hoy día. Masquelibros, imprenta líder del sector, desvela las claves del éxito del formato impreso Internet y las nuevas tecnologías están cambiando el modo de hacer algunas cosas. Esto es evidente, porque no hay más que echar un vistazo a cualquier parte para ver cómo la era digital ha llegado a todo el mundo. Un claro ejemplo de ello son las publicaciones, que en su mayoría no se leen en papel, sino en una pantalla. Aunque esto no significa que el formato impreso vaya a desaparecer, como muestran desde https://masquelibrosdigital.com/, expertos en servicios de impresión.

El formato impreso es ecológico

Aunque pueda parecer lo contrario, los libros, revistas y folletos en papel son menos contaminantes que los medios digitales. Es cierto que se utilizan árboles para fabricar el papel, y esto genera un impacto en el medio ambiente, pero es solo una vez. En cambio, cada vez que se quiere acceder a un formato digital se necesita energía, generando un impacto continuo en el planeta.

El formato impreso llama la atención

Este es uno de los aspectos en los que más importancia cobra tener publicaciones físicas. Y es que hoy el formato digital no genera tanto impacto como hace unos años porque a diario se reciben decenas de correos electrónicos y leen montones de mensajes en pantalla. De hecho, no se le dedica más que unos segundos y después se olvida.

Cuando se ve algo en formato impreso, al no ser tan habitual como antes destaca frente al resto, y cuando se lee se dedica mucho más tiempo. Además, el formato impreso se mantiene en el tiempo. Si se deja un folleto o un libro encima de una mesa, seguirá estando allí, llamando la atención, hasta que alguien lo coja para seguir leyendo.

Hay quien prefiere el formato impreso

A pesar de los avances, muchos lectores siguen prefiriendo tener en las manos lo que están leyendo, sea lo que sea. Puede que sea para sentir el papel o porque necesitan que lo que leen sea tangible. En cualquier caso, las publicaciones impresas tienen un nutrido grupo de seguidores, como destaca www.masquelibrosdigital.com.

El formato impreso se combina con el digital

Que una publicación esté en formato impreso no significa que no pueda estar también en formato digital, y viceversa. De hecho, combinar los dos formatos ayuda a llegar a más gente, además de contribuir a aumentar la credibilidad de lo que se imprime debido a que al verlo también de forma física se elimina la sensación de que es algo que puede haber publicado cualquiera en Internet, como sucede con las tristemente famosas fake news.

Impresión a la carta, una opción interesante

En vista de lo importante que es seguir contando con el formato impreso, lo mejor es encontrar soluciones prácticas que permitan combinar los beneficios de la tecnología con este tipo de publicaciones.

Mas que libros es una imprenta digital, que ofrece todo lo que se necesita no solo para la impresión, sino también los pasos previos de diseño, maquetación y pruebas para pequeñas tiradas de publicaciones. Con precios ajustados y herramientas que simplifican las tareas y se ajustan a cada necesidad.

Y es que, por mucho que avance la tecnología digital, el formato impreso seguirá estando presente.