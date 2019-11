VAKKARU: Uno de los mejores resorts del mundo en las Maldivas Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 16:42 h (CET) Villas del Mundo-Travel Experience ofrece el impresionante resort de Vakkkaru. Un lugar de una belleza excepcional perfecto para una escapada vacacional Vakkaru Maldivas se encuentra a tan solo 30 minutos al norte del aeropuerto internacional de Malé en hidroavión. Bendecido con unas excepcionales vistas al océano y alimentado por la naturaleza, este es un paraíso inolvidable diseñado para viajeros que buscan una escapada íntima en posiblemente uno de los destinos insulares más deseables del planeta.

La palabra Vakkaru significa madera de coco en Dhiveli, realmente representa la isla como el hogar de más de 2,300 cocoteros completamente desarrollados. La arquitectura del lugar fusiona el estilo maldivo con un estilo contemporáneo. Una amplia selección de alojamientos con 113 villas y suites en la playa y sobre el agua con encantos rústicos maldivos. Cada villa y suite ofrecen una función de conectividad inteligente, artículos de tocador orgánicos, ducha interior y exterior, así como terraza privada frente al mar sobre el agua.

Gastronomía

Se ofrecen opciones gastronómicas indulgentes de todo el mundo en seis opciones gastronómicas, que ofrecen el ambiente perfecto para que todos se relajen y disfruten del estilo chic de la isla. Los huéspedes pueden elegir ingredientes orgánicos y probar sabores de Europa a Asia mientras se sumergen en el ambiente tranquilo con una mesa bajo las estrellas o cenar en elegantes interiores de inspiración local. La experiencia gastronómica está hecha a medida según la demanda del cliente.

Actividades

Las experiencias atractivas abundan para todos. Una variedad de actividades le experan al visitante en Splash, el centro de deportes acuáticos, excursiones y centro de buceo, que incluye Kayak, deportes acuáticos motorizados, buceo, snorkel, pesca, crucero al atardecer, visita a la isla local y expedición con un biólogo marino. Los pequeños isleños de entre 3 y 12 años pueden disfrutar de las amplias instalaciones para niños en el Parrotfish Club, mientras que los adolescentes y los adultos tienen acceso las 24 horas a divertidas actividades recreativas en el Coconut Club.

El complejo también ofrece actividades deportivas programadas, dos canchas de tenis iluminadas y una cancha de bádminton para entusiastas del deporte.

Merana Spa

Este Spa se encuentra sobre el agua azul y cuenta con cuatro salas de tratamiento para parejas con vista al océano, ocho salas de tratamiento individuales, un salón de manicura y peluquería, una tienda y un centro de bienestar con un cálido jacuzzi y piscina fría. A tan solo unos pasos del spa, los huéspedes siempre pueden mantener su cuerpo en forma y fresco en el gimnasio sobre el agua.

Villas del Mundo-Travel-Experience

En nuestro país Villas del Mundo-Travel Experience se encarga directamente de organizar estos viajes a Maldivas. En Villas del Mundo-Travel Experience (con agencia en Madrid y Barcelona) se propone una nueva forma de viajar donde no hay necesidad de toparse con desconocidos ni rendir cuentas a nadie. Se trata de viajes íntimos que permiten una nueva forma de explorar y entender el mundo. Esta agencia ofrece viajes a medida y a gusto del cliente con la confianza de que todos los alojamientos han sido revisados previamente por los expertos de la agencia. Se logra de esta manera personalizar hasta el más mínimo detalle al gusto del cliente. La agencia ofrece máxima privacidad, discreción, seguridad y exclusividad en un nuevo tipo de alojamiento que está a camino entre la privacidad y las comodidades de un hotel de gran lujo.

La relación calidad precio no está reñida ya que se puede disponer de todos los servicios que el cliente desee sin necesidad de reservarlos con antelación. Se organizan las mejores experiencias con una excelencia única en el mercado. Desde nadar con tiburón blanco o cocodrilos a cabalgar entre manadas de búfalos en Sudáfrica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los 3 ciberataques que, según VASS, seguirán siendo motivo de preocupación en 2020 Allianz Partners participa en el ‘Insurance Revolution 2019’, evento referente del sector asegurador La importancia del formato impreso en la actualidad, según Masquelibros El Instituto Europeo de Psicología da consejos para hablar en público Claves para elegir la mejor calidad precio en coches de alquiler, según SPAIN CAR