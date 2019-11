Claves para elegir la mejor calidad precio en coches de alquiler, según SPAIN CAR

El alquiler de coches es una buena opción para quienes no necesitan un vehículo de manera habitual. Spain Car, líder del sector de alquiler de vehículos, ofrece algunos consejos para encontrar la mejor opción en cuanto a calidad y precio Recorrer los rincones más bonitos de una ciudad, hacer un traslado o simplemente desplazarse a una cita en un coche son motivos por los que puede hacer falta un coche de alquiler. Y es que no todo el mundo necesita tener un coche en la puerta todos los días, por lo que comprar un vehículo puede ser un gasto innecesario.

Spain Car, expertos en alquiler de todo tipo de vehículos, dan las claves para encontrar la mejor opción a la hora de escoger un coche que se ajuste tanto al presupuesto como a la calidad.

El seguro, mejor a todo riesgo

Este es un detalle bastante importante, aunque a veces hay quien busca un seguro mínimo pensando que así puede ahorrar algo de dinero, no es recomendable circular sin un seguro a todo riesgo.

Principalmente, si ocurre algún tipo de incidente, como que al tener el coche aparcado el propietario se encuentre con que le han dado un golpe y no hay nadie que se haga cargo porque se ha marchado sin decir nada, tendrá un problema bastante importante. El ahorro que podría pensarse que se había conseguido no será nada en comparación con lo que se tendrá que pagar, aún si se ha contratado un seguro con franquicia.

Es mucho mejor elegir una empresa que incluya seguro a todo riesgo en su tarifa y así no se tendrá que hacer frente a ninguna sorpresa desagradable.

Limitación de kilómetros

Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de kilómetros que se pueden hacer con el coche de alquiler. A veces, sobre todo cuando se trata de un viaje de placer, no se sabe cuál será la distancia que se va a recorrer, de modo que alquilar con límite de kilómetros puede acabar saliendo más caro.

Los coches de alquiler Spain Car no tienen límite de kilómetros, por lo que no importa cuál sea el recorrido que se haga o si se tiene que desviar por alguna razón. El precio será el mismo y no se tendrá que pagar ningún extra.

Tener claro el tipo de coche

La mejor manera de encontrar un equilibrio entre calidad y precio es saber de antemano qué tipo de coche se quiere alquilar. No se trata de pedir una marca y modelo concretos, sino de decidir si se necesita un turismo compacto, una furgoneta, un todo terreno, etc.

Una vez que se tiene claro esto, se puede segmentar la búsqueda y encontrar justo el vehículo que se necesita para lo que se quiera hacer.

Spain Car, el alquiler sin sorpresas

En la web de Spain Car se puede encontrar un amplio catálogo de vehículos para alquilar, con grandes ventajas de cara a ahorrar sin renunciar a nada. Seguro a todo riesgo sin franquicia, kilómetros ilimitados y todos los impuestos incluidos en el precio. Además, se pueden conseguir grandes descuentos en función de la temporada, el plazo o el modelo de coche que se elija. Una forma muy práctica de disfrutar del coche que se desee.