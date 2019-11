Bionike presenta sus mejores productos de farmacia Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 15:30 h (CET) La firma de cosmética italiana Bionike, no sólo cuenta con cosméticos de alta calidad entre su carta de productos, sino que los mejores artículos de farmacia también se hacen un hueco. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con las pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos. Bionike presenta sus mejores productos de farmacia, al mejor precio y con toda clase de propiedades y beneficios para cuidar de la salud Los productos farmaceúticos en los catálogos de firmas que, en un principio, eran sólo de cosmética es algo que está cada vez más a la orden del día. "Los expertos en farmacia sabemos bien que no existen dos pieles iguales, y que los tratamientos han de ser personalizados", asegura Amparo Burgos Ortí, Titular de farmacia, especialista en dermocosmética y Máster en dermocosmética avanzada. "Los expertos de Bionike trabajan cada día por encontrar activos de alta calidad e incluirlos en su surtido de productos, a máxima concentración permitida y a un precio justo. Además, al comprar un producto de farmacia te aseguras de que los resultados sean visibles en tan sólo unas semanas", concluye Amparo Burgos.

A continuación Bionike, la firma de cosmética número 1 en Italia, presenta sus productos de farmacia más punteros:

Azelike PLUS

Fórmula cosmética en gel potenciada por la combinación de ácido azelaico, retinoide de nueva generación (HPR) y alfa-hidroxiácidos. Estos activos, con propiedades queratolíticas, bacteriostáticas y seborreguladoras, ayudan a contrarrestar la formación y el desarrollo de los comedones (puntos blancos y negros), reduciendo la obstrucción de los folículos pilosebáceos. Mantiene bajo control la proliferación del Cutibacterium acnes*, previniendo los efectos proinflamatorios y la formación del biofilm. Formulado para actuar sobre las manifestaciones de la piel con tendencia acneica y sobre posibles marcas residuales, incluso en el adulto. No comedogénico testado bajo control dermatológico.

PVP: 21,50 €

Defence Color Mat Zone

Maquillaje con textura impalpable que matifica el tono de la piel y controla los brillos en la zona T. Perfecto para pieles acneicas. También contiene Vitamina E, que protege contra los daños de los radicales libres y contrarresta el estrés oxidativo. Asimismo, proporciona un acabado natural y disimula poros e imperfecciones, suavizando la textura de la piel. Está enriquecido con el complejo 'Glow Factor', que reaviva el tono de la piel dándole un aspecto sano y radiante, además hace que la piel esté protegida de los agentes externos e internos. No comedogénico y testado dermatológicamente. Con FPS 15 y disponible en 5 tonos.

PVP: 26,50 €

Triderm len`oil Tubo 100 ml

Aceite calmante, formulado para reducir el picor en caso de dermatitis y eccemas y para favorecer los procesos reparadores y de defensa de la piel, gracias a su alta concentración de Vitamina E y al extracto de zanthoxylum. Asimismo, ayuda a combatir eficazmente el enrojecimiento y la sequedad de la piel.

PVP: 19.95 €

Triderm Lenil

Crema para el tratamiento sintomático de dermatitis atópicas, dermatitis de contacto (irritativas y alérgicas) y dermatitis seborreicas. En sinergia con el tratamiento farmacológico es útil en los estados inflamatorios cutáneos, especialmente si se caracterizan por un cuadro clínico eccematoso. Gracias a la acción combinada de ingredientes con efecto calmante y emoliente, favorece el restablecimiento rápido de las condiciones de equilibrio e integridad de la barrera epidérmica, reduciendo el enrojecimiento, el escozor y el picor.

PVP: 25 €

Defence Color High Protection

Maquillaje especialmente indicado para unificar el tono y proteger las pieles claras, hipersensibles o con tendencia a discromías. Su fórmula con alta protección UVA-UVB, está creada para la piel clara, intolerante al sol o sujeta a alteraciones de la pigmentación cutánea, como la rosácea. Además, camufla las imperfecciones y ayuda a fortalecer las defensas cutáneas gracias a la asociación patentada Beta-Glucano/L-Carnosina. Con FPS 30 está disponible en 5 tonos.

PVP: 28,50 €

Defence Tolerance AR Tratamiento anti- rojez

Esta crema de rostro es perfecta para las pieles hipersensibles y con tendencia a rojeces. Su fórmula hidratante y protectora previene y atenúa las rojeces cutáneas transitorias, y restablece el bienestar cutáneo, aliviando las sensaciones de calor y picor. Con su textura fluida y fundente, deja la piel suave y aliviada. Es ideal también como base de maquillaje.

PVP: 23 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la 'Filosofía de los Sin' - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente 'gluten-free' y 'Child Labor free', hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48 de Madrid y en las mejores farmacias.

https://www.instagram.com/bionike_es/

https://www.facebook.com/BionikeSpain/

