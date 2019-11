Magnetoterapia: Qué es y beneficios que aporta al cuerpo por Magnetoterapia Biomag

Durante algún tiempo, en el campo curativo, o a través de su médico o fisioterapeuta, o en Internet, es probable que haya escuchado o leído sobre la Magnetoterapia y sus beneficios Hace ya varios años que los operadores utilizan y prescriben con éxito esta tecnología terapéutica a los pacientes, entre otras cosas en la red se puede encontrar realmente todo sobre el tratamiento con magnetoterapia, aunque a veces se encuentran con varios artículos sobre el tema que no siempre reportan el mismo punto de vista y por lo tanto la misma información. Mientras que algunos blogs publican información que elogia múltiples cualidades, otras páginas escriben sobre la magnetoterapia, casi queriendo prometer tratamientos "milagrosos".

En este breve artículo se trata de hacer algo con claridad sobre el tema, centrado en el momento en que se debe tratar con magnetoterapia, cuáles son los beneficios reales, los efectos secundarios de la magnetoterapia y cuáles son las contraindicaciones con las que se pueden encontrar. Por último, se puede ver cómo elegir el equipo adecuado para la magnetoterapia por el mismo y teniendo un equipamiento en casa que siempre es útil.

Como su nombre lo indica, la magnetoterapia es una técnica que aprovecha los campos magnéticos para restablecer el equilibrio celular bioquímico exclusivamente con fines terapéuticos y curativos. Más simplemente, cada célula del cuerpo tiene una cierta carga eléctrica, que en caso de trauma o enfermedad, tiende a disminuir y se convierte en la causa de la inflamación y el dolor. Aplicar en estos casos los Campos Electro Magnéticos Pulsados (de ahí que el acrónimo CEMP) restablece la correcta polarización celular y por tanto el correcto funcionamiento bio-molecular de los mismos. Esto puede parecer simple, pero en realidad siempre es bueno mantener claros algunos conceptos que son la base del éxito de un tratamiento.

¿Cuándo y cómo utilizar la Magnetoterapia?

Ya sea en el campo de la rehabilitación, medicina general o a modo preventivo, por ejemplo, de una extremidad después de un accidente, o en la atención de enfermedades crónicas localizadas, hay que señalar que el tratamiento mediante magnetoterapia, al igual que todas las demás terapias realizadas a través de un dispositivo electromédico, siempre debe ser prescrito o aconsejado por un facultativo del sector, que será capaz de evaluar tanto los beneficios como los riesgos para la salud.

Ser consciente de que es realmente necesario realizar ciclos de magnetoterapia es esencial. Recomendar un tipo de terapia que se desconocesus efectos sobre una misma persona, podría conducir a los mismos resultados que cuando se toma un medicamento equivocado sin receta. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque se puede encontrar en la situación de haber invertido tiempo y dinero en algo que no ha conducido a ningún beneficio tangible.

Para realizar de la mejor manera los ciclos de magnetoterapia, es bueno conocer el uso correcto del equipo que tiene en su poder y la mayor información posible. Los fabricantes de equipos de magnetoterapia siempre incluye un manual completo de uso y mantenimiento con toda la información necesaria. Hay que leer atentamente y en caso de que sea necesario seguir el protocolo de rehabilitación indicado por el terapeuta o bien hablar con el fabricante que ha proporcionado el dispositivo de magnetoterapia.

¿Cuáles son los beneficios de la magnetoterapia?

Es uno de los temas más discutidos, y se debe reflexionar sobre lo que se espera de una cura con magnetoterapia. En general, es aconsejable atenerse a los resultados de los estudios y publicaciones científicas sobre magnetoterapia, compartidos por investigadores de todo el mundo. En otras palabras, significa que si se está esperando un ejemplo de cura con magnetoterapia cualquier patología no reconocida oficialmente como tratable con magnetoterapia, la gente puede encontrarse en posición de perder el tiempo. El consejo es siempre contactar con un médico o un profesional del sector para averiguar si la magnetoterapia puede ser útil. Si en cambio ya dispone de un dispositivo de magnetoterapia puede consultar la lista de programas disponibles y seguir las instrucciones.

¿Qué se trata con magnetoterapia?

El tratamiento con magnetoterapia favorece la regeneración de los tejidos favoreciendo al mismo tiempo la vascularización y reduciendo significativamente los tiempos de recuperación, especialmente en los casos en los que éstos luchan por reformarse. Son muchas las aplicaciones en las que la magnetoterapia encuentra terreno fértil, especialmente en lo que se refiere a las patologías y a las terapias de rehabilitación del tejido óseo, donde este tipo de terapia es realmente excepcional en resultados. No es casualidad, de hecho, que la magnetoterapia encuentre amplias aplicaciones, por ejemplo en tratamientos postoperatorios como la cirugía del hallux valgus, o de la rodilla, o del fémur, entre otras, pero entre las aplicaciones más comunes se encuentra el tratamiento de distorsiones, fracturas, reabsorción del edema y también inflamaciones locales más o menos simples como la epicondilitis.

Con la magnetoterapia también es posible tratar una serie de enfermedades crónicas como, por ejemplo, la tendinitis, la artrosis, la artritis y la osteoporosis, que a menudo afectan a las personas mayores. La lista de patologías tratables es muy larga y se puede encontrar en esta página.

Ventajas de la magnetoterapia

Aunque siempre es aconsejable realizar ciclos de magnetoterapia por prescripción o consejo médico, es innegable que los beneficios de su uso son muchos y hacen que la magnetoterapia sea mucho más sabrosa que otras terapias "equivalentes".

La magnetoterapia es una terapia segura.

Es inocua y no tiene efectos secundarios para el cuerpo.

No hay molestias físicas durante el ciclo de tratamiento (no causa dolor o molestias en la parte tratada)

Se puede hacer en casa, sin ir a centros especializados, incluso por la noche mientras se duerme.

Los dispositivos de magnetoterapia en casa son todos portátiles.

Es utilizada a modo preventivo para fortalecer el sistema inmunológico, reforzando masa ósea, masa muscular y aumenta el transporte de oxigeno en la sangre mejorando el PH. Diferencia entre magnetoterapia de baja y alta frecuencia

Existen dos tipos de magnetoterapia: alta frecuencia y a baja frecuencia. Debido a los resultados insatisfactorios de la magnetoterapia estática, que en el pasado fue deslumbrada de inmediato, hay que centrarse en los modelos de alta y baja frecuencia, comenzando inmediatamente por decir que ambos son del tipo CMP, o Campos Electromagnéticos Pulsados de baja frecuencia. Este término, muy de moda entre los terapeutas que prescriben la magnetoterapia domiciliaria para tratamientos intensivos de los pacientes, significa simplemente que la emisión del campo magnético ocurre a una frecuencia limitada, no existe riesgo para el paciente en los modelos de baja frecuencia teniendo en cuenta las contraindicaciones.

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre los dos modelos?

Aunque el nombre puede ser engañoso, los dispositivos de magnetoterapia de baja frecuencia pueden tratar un espectro más amplio de enfermedades y en un tiempo significativamente más corto, en comparación con los dispositivos de magnetoterapia de alta frecuencia.

El modelo de alta frecuencia se comporta mejor con tejidos blandos como tendones y cartílagos, pero también en este caso las prestaciones, comparadas con un dispositivo de baja frecuencia, no son comparables. Para tener una idea más precisa, considere que la magnetoterapia, ya de por sí, aporta resultados satisfactorios a medio-largo plazo. Por lo tanto, con un dispositivo de baja frecuencia que tendrá que ayudarle con una fractura de fémur, espere también 40-50 días de tratamiento (en este caso la duración del período depende del tamaño de la parte a tratar).

Entonces, ¿por qué decidirse a comprar un dispositivo de baja frecuencia?

Bueno, definitivamente este es un aspecto muy importante, porque se quiere tratar y mantener bajo control enfermedades crónicas menores como artritis, artritis o pequeñas inflamaciones locales, ¡una magnetoterapia de alta frecuencia puede ser revelada como la solución ideal!

Por el contrario, si piensa en alquilar un aparato de magnetoterapia para un tratamiento intensivo en su casa, siempre pida un modelo de baja frecuencia, para poder hacer una terapia efectiva en un tiempo razonable, ¡sin arriesgarse a largas carreras y cuentas salinas!

Magnetoterapia: contraindicaciones

Muchas personas se preguntan si los tratamientos con magnetoterapia que actualmente están en expansión tienen contraindicaciones o pueden ser perjudiciales para su salud. Hacer ciclos atendiendo una patología con Magnetoterapia no es un tratamiento invasivo para el cuerpo, ya que los campos emitidos por el solenoide son no ionizantes, es decir, se limitan a una acción biofísica sobre la membrana celular y no son absorbidos por los órganos o tejidos internos (a diferencia de por ejemplo los rayos X, que son ionizantes y por lo tanto peligrosos para la salud). Sin embargo, en casos particulares no se recomienda su uso y es conveniente seguir las instrucciones que figuran en el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo y, en cualquier caso, utilizarlo siempre con receta médica. Por ejemplo, no se recomienda el uso de la magnetoterapia en el embarazo, marcapasos (cardioestimulador), pérdidas de sangre, menstruación, neoplasias, estados sépticos graves, fiebres, TBC activa, enfermedades micóticas en el lugar de la aplicación, enfermedades nerviosas paroxísticas, hiperfunción de la glándula tiroides, dolores de origen desconocido.