Wayra participa en la ronda de 2M€ de Broomx Technologies Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 12:58 h (CET) La startup Broomx Technologies, nacida en Barcelona, ha cerrado una ronda de 2 millones en la que ha participado Wayra, el hub de innovación de Telefónica. Broomx es la creadora del primer proyecto de realidad virtual que permite una experiencia inmersiva sin necesidad de utilizar gafas. Wayra buscará acercar esta tecnología a los clientes del Grupo Telefónica Imagina una experiencia virtual inmersiva, que ocurre en un espacio real y compartido, en la que no necesitas usar gafas de realidad virtual. Esa es la propuesta de la startup Broomx Technologies, que acaba de cerrar una ronda de financiación de dos millones de euros.

Wayra España, el hub de innovación abierta de Telefónica, ha participado en la ronda junto a BStartup de Banc Sabadell y Stornoway Investments, así como un grupo de Business Angels de Reino Unido y Luxemburgo. Broomx ha trabajado con la firma de abogados RCD para cerrar esta ronda de financiación, que ayudará a impulsar la expansión de la startup tanto en Europa como en Esatods Unidos. La startup recientemente terminó un programa de seis meses en la incubadora de tecnología musical Abbey Road Red.

Broomx es la creadora del primer proyector de realidad virtual del mundo, llamado MK360, una tecnología que ya se está utilizando en 20 países distintos. El dispositivo, un proyector inmersivo, se coloca en el centro de una habitación y crea experiencias interactivas e inmersivas cubriendo paredes y techo, e incluye audio, conexión a internet y control domótico. Broomx Technologies lleva en desarrollo 4 años y en el proyecto trabaja un equipo formado por más de 15 personas.

Entre sus clientes figuran grandes nombres como las hoteleras Catalonia Hotels y Marriot, corporaciones como Skoda, Asepeyo o la japonesa NTT Docomo, y universidades como la UCLA de Estados Unidos. Además, la compañía está participando en un estudio clínico sobre el impacto de las tecnologías inmersivas en el tratamiento de pacientes con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas financiado por el Ministerio de Salud del Canadá.

Con la participación en Broomx, Wayra mantiene su apuesta de invertir en startups tecnológicas y maduras que puedan hacer negocio con Telefónica y escalar aportando su solución a la red de más de 350 millones de clientes que el grupo tiene en todo el mundo.

“Buscamos acercar tecnologías disruptivas a los clientes de Telefónica, invirtiendo y colaborando con compañías como Broomx”, explica Andrés Saborido, director de Wayra España

“En este momento de consolidación e internacionalización de nuestra tecnología, no se me ocurre mejor compañero de viaje que Wayra por su amplio conocimiento de las necesidades de startups como la nuestra, y Telefónica por el acceso a grandes mercados de forma transversal y con total garantía para nuestros clientes” añade Diego Serrano, CEO y cofundador de Broomx.

