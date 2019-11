Importantes consejos de mudanza y embalaje para una mudanza fácil y sin sorpresas por Mudanzas Godoy Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 12:42 h (CET) Empaquetar en cajas los enseres no tiene por qué ser algo que resulte desastroso en una mudanza, seguir estos consejos de mudanza, ayudará a que este proceso sea sencillo y útil en el caso de que sea el usuario el que desea realizar su propio embalaje para su mudanza Utilizar las cajas de tamaño adecuado

La primera norma básica en el empaquetado de cualquier mudanza, es que deben colocar artículos pesados, como libros en cajas pequeñas; artículos ligeros, como sábanas y almohadas, en cajas más grandes. (Las cajas grandes llenas de artículos pesados son una queja común de las empresas de mudanza. No sólo hacen el trabajo más difícil, sino que también tienen más posibilidades de romperse.)

Si la mudanza la realiza el mismo usuario

Se deben poner artículos más pesados en el fondo de las cajas, artículos más ligeros en la parte superior. Y si se está cargando el vehículo destinado a la realización de la mudanza, es importante guardar primero las cajas más pesadas, hacia la parte delantera del camión, esto contribuye de forma importante a mantener el equilibrio durante el traslado por parte de la empresa de mudanzas.

No dejar espacios vacíos en las cajas

Se deben llenar los espacios con ropa, toallas o papel de embalaje. Las empresas de mudanzas a menudo no mueven las cajas que se sienten sueltas o desequilibradas por temor a roturas internas avisando al cliente del riesgo.

Evitar mezclar artículos de diferentes habitaciones en la misma caja

Esto hará que el embalaje sea más rápido y que su desembalaje sea mucho más fácil de realizar y colocar.

Etiquetar cada caja con la habitación a la que se destina y una descripción de su contenido

Esto ayudará al cliente y a la empresa de mudanzas a saber a dónde pertenece cada caja en su nuevo lugar. Numerar cada caja y mantener una lista de inventario en un cuaderno pequeño es una buena manera de llevar un registro de lo que ha empacado y asegurarse de que todavía tiene todo cuando lo desempaque.

Cerrar bien las cajas con cinta adhesiva

Es importante usar un par de precintos de cinta adhesiva para cerrar las costuras inferior y superior, y luego usar una de las técnicas de la empresa de mudanzas, haciendo un par de vueltas alrededor de los bordes superior e inferior de la caja, donde se concentra la tensión y evita la expansión de las cajas.

Si se está moviendo objetos de pintura caros, es importante preguntar a la empresa de mudanzas acerca del uso las cajas especiales

Nunca se debe envolver las pinturas al óleo en papel normal, por ejemplo; se pegará al papel deteriorándose. Para cuadros enmarcados detrás del vidrio, haga una X con cinta adhesiva sobre el vidrio para fortalecerlo y mantenerlo unido si se rompe. Luego se debe envolver las fotos en papel o plástico de burbujas y colocarlas en una caja con marco, con una pieza de cartón entre cada enmarcado para su protección en el traslado.

Paquetes rompibles

Al guardar en cajas los platos, se debe colocar papel de embalaje alrededor de cada uno, luego envolver los paquetes de cinco o seis con más papel. Empaquetar los platos en sus costados, nunca en posición horizontal. Y usa una bastante cantidad de papel compactado como acolchado arriba y abajo. Los vasos y los tazones se pueden colocar uno dentro del otro, con papel entre ellos, y envueltos tres o cuatro en un paquete.

Finalmente con información complementaria, considerar otros artículos que necesitarán tratamiento especial

Algunas empresas de mudanzas tratan los televisores como a cualquier otro mueble, envolviéndolos en almohadillas acolchadas para muebles. Los televisores de plasma, sin embargo, requieren cajas de madera especiales para su traslado si no se tiene la caja original pueden deteriorarse si se coloca en posición horizontal. Si se está empaquetando el televisor, es importante colocarlo en una doble caja, colocando la caja que contiene el televisor en otra caja que haya rellenado con papel de empaque.

