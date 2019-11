Cambium Networks premiada por el proyecto de innovación TIC más disruptivo 2019 Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 12:26 h (CET) Cambium Networks ha sido galardonada por la revista TaiPriceBook con el Premio Especial "Javier Arcones" al Proyecto de Innovación TIC más Disruptivo 2019 El proyecto galardonado ha convertido a Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja, capital de la Comarca de las Merindades de Burgos, en el “smart town” de referencia de Europa en el marco de la iniciativa WiFi4EU.

Gracias a él, los vecinos de este municipio con algo más de 4.000 habitantes, que multiplica por cinco su población en los meses de verano, han pasado de no tener ni ADSL ni 4G en algunas de sus pedanías a disfrutar de un acceso gratuito y de calidad a Internet, un mínimo de 30 Mb, tanto en Villarcayo como en las 26 entidades menores -pedanías- que se integran en el municipio.

El proyecto, promovido desde el ayuntamiento, forma parte de la iniciativa WIFI4EU, impulsada por la Unión Europea, que tiene como objetivo que, en 2020, todos los espacios públicos de la UE dispongan de un acceso gratuito y de calidad a Internet.

Uno de los grandes desafíos, resuelto con éxito, era la entidad singular de población que ofrece Villarcayo, formada por 26 núcleos de población diseminados, a los que había que conectar y dar acceso WiFi.

En todos los casos se utilizó tecnología inalámbrica tanto para llevar el ancho de banda como para distribuir el acceso a Internet. En el despliegue de la red, diseñada e instalada por operarios municipales, se han instalado 42 puntos de acceso WiFi de última generación, 35 de interior y 7 de exterior, de Cambium Networks, fabricante que ha colaborado en el proyecto. Cada uno de ellos proporciona cobertura WIFI de 30Mb simétricos en lugares donde no llegaban ni el ADSL ni el 4G. Coincidiendo con el aumento de la población en verano, el sistema registra una media diaria de 700 usuarios conectados simultáneos, que disfrutan de Internet de alta calidad a coste cero.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.