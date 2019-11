El Ministerio de Salud subvencionará los dispositivos de eye tracking para trastornos neuromotores graves Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 11:50 h (CET) El 80% de las Consejerías de Sanidad ya están trabajando y formando a los profesionales médicos para ofrecer lectores oculares a partir de enero. Las soluciones de comunicación alternativa y aumentativa como los lectores oculares son clave para la libertad, la autonomía y la inclusividad de los usuarios. Para facilitar la prescripción de estos dispositivos a aquellos pacientes que los necesiten es fundamental la formación de los profesionales médicos El Boletín Oficial del Estado del 27 de abril recogió la ampliación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, donde se anunció la subvención total de los lectores oculares a partir de enero de 2020.

Ha comenzado la cuenta atrás y ya el 80% de las Consejerías de Sanidad están trabajando y formando a los profesionales sanitarios para ofrecer tecnología de apoyo para la comunicación bajo prescripción médica a aquellos pacientes con trastornos neuromotores graves, con afectación severa de ambos miembros superiores e imposibilidad de comunicación oral o escrita, fundamentalmente pacientes con ELA, trombosis de la arteria basilar, parálisis cerebral infantil, traumatismo craneoencefálico y mielinolisis pontina.

Los lectores oculares permiten al paciente controlar cualquier dispositivo con la mirada. Combinado con programas accesibles para la comunicación, el paciente puede expresarse de manera autónoma con su entorno ya que, entre otras funcionalidades, puede hablar a través de teclados virtuales y voz sintetizada, navegar por Internet, utilizar sus redes sociales o incluso aprender a leer y escribir. Gracias a ello, la calidad de vida y autoestima de la persona pueden mejorar notablemente.

“Las soluciones de comunicación alternativa y aumentativa como los lectores oculares son clave para la libertad, la autonomía y la inclusividad de los usuarios, son una solución que les permite desde llevar una vida social más plena pese a las limitaciones de su afección, hasta la escolarización de los niños sin necesidad de recurrir a centros escolares especiales. Aquí toma especial relevancia el servicio continuo y la formación de los profesionales médicos que prescriban la tecnología. Ya que las necesidades y habilidades comunicativas difieren de una persona afectada por ELA a una con parálisis cerebral, por ejemplo”, señala Eduardo Jáuregui, fundador de Irisbond, compañía pionera en tecnologías de apoyo con el primer software de eye-tracking de fabricación y desarrollo 100% español. “Junto al Ministerio de Sanidad, las Asociaciones de ELA, centros de referencia estatales, hospitales y neurólogos, desde Irisbond hemos impulsado desde el principio el derecho a la comunicación de cualquier persona, así como que España pase a formar parte de los países de la UE más avanzados que ya financian este tipo de ayudas técnicas” añade Jáuregui.

España pasará a formar parte de la lista de países europeos donde estas soluciones de comunicación alternativa y aumentativa son financiadas 100% por el Estado. España, Croacia y República Checa, se sumarán a los 16 países que ya cuentan con la subvención total de los lectores oculares.

Soluciones de tecnología eye-tracking pionera en España

Irisbond se fundó en 2013 por el ingeniero Eduardo Jáuregui como una compañía tecnológica pionera en tecnologías de apoyo, cuyas soluciones se basan en años de I+D. Gracias a las tecnologías de seguimiento ocular (eyetracking), Irisbond crea una nueva manera de comunicarse con el entorno. Los avanzados algoritmos de software, basados en inteligencia artificial, traducen la mirada para ofrecer un acceso a la información de forma natural, intuitiva y de manos libres, así como un control total de la pantalla.

Así, Irisbond creó el dispositivo Irisbond Duo, galardonado como el mejor producto basado en tecnologías para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la V edición de los Premios Discapnet de la Fundación ONCE a las tecnologías accesibles.

Este dispositivo ha permitido dar un paso más y crear el primer software de eye-tracking de fabricación y desarrollo 100% español que puede ser totalmente adaptado a cualquier proyecto que quieran desarrollar las empresas. Así, Irisbond puede personalizar las funcionalidades para desarrollar cualquier iniciativa que requiera de la libertad de controlar cualquier dispositivo con la mirada: automoción, robótica, medicina, gaming, neuromarketing, retail, etc.

