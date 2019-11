En la consulta Doctor Miquel No han aumentado un 30% las abdominoplastias este año Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 11:22 h (CET) La Clínica, especializada en cirugía plástica y medicina estética, obtiene miles de pacientes a lo largo del año, los cuales quieren someterse a distintos tipos de intervenciones para mejorar su aspecto físico Actualmente, una de las operaciones de cirugía estética más demandadas es la abdominoplastia o cirugía del abdomen, la cual ha aumentado su demanda un 30% este año.

La cirugía estética del cuerpo reúne todos aquellos procedimientos que sean mejorar, modificar, recuperar o eliminar alguna parte del cuerpo para retirar exceso de grasa y piel, estirarla, perfilarla, corregirla y, en definitiva, aportar proporción y harmonía al cuerpo. La abdominoplastia o cirugía del abdomen representa una de las operaciones más solicitadas, porque permite corregir diversas cosas a la vez.

La abdominoplastia se presenta como la mejor alternativa para todas aquellas personas que, ya sea por una pérdida repentina de peso, por el paso de los años o bien después de haber pasado por un embarazo y un parto, quieren eliminar ese aspecto envejecido, con estrías, con grasa y con flacidez, para recuperar su figura. Esta operación les permite recolocar el tejido, eliminar el sobrante y también ver mejorada la calidad de su piel, lo que confiere un aspecto rejuvenecido y cuidado. Es una operación muy efectiva para mujeres que tengan una pronunciada diástasis abdominal, es decir, una gran separación de los abdominales rectos, que normalmente se produce después de un embarazo. La abdominoplastia permite cerrar esta separación y recolocarlos para recuperar la posición natural.

Es una técnica que implica la exégesis del exceso de grasa localizado en el abdomen y que, a su vez, puede combinarse con la liposucción, una técnica que permite aportar definición y perfilar mejor toda la zona.

Esta operación se realiza bajo anestesia general y dura unos 90 minutos, en los cuales se realiza una pequeña incisión encima del pubis, que se extiende hacia los lados para proceder al despegamiento de la grasa y de la piel hacia arriba. Después, se sutura la musculatura abdominal y se retira el exceso dermograso.

En la Clínica Doctor Miquel No se realizan muchos tipos de operaciones corporales y faciales y, junto a la abdominoplastia, la operación de pechos o de nariz también obtiene mucha demanda. Gracias al equipo de profesionales médicos, los pacientes obtienen resultados óptimos y consiguen someterse a la operación de la forma más fiable y segura posible.



