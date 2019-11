La tecnología eléctrica transformará el perfil del profesional mecánico, según un estudio de CitNOW Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 11:10 h (CET) El 50% de los profesionales de los talleres mecánicos creen que, en tan solo 5 años, necesitarán mayores conocimientos de tecnología eléctrica e híbrida debido a la progresiva incursión del vehículo alternativo en el parque móvil Esta es una de las principales conclusiones extraídas del estudio de CitNOW “Workshop Professional of the Future” en el que mecánicos, dueños de concesionarios y usuarios de Reino Unido fueron encuestados para ofrecer una amplia visión de cómo ha evolucionado el papel del técnico del taller y analizar el futuro de esta profesión cada vez más dinámica.

La investigación realizada por CitNOW destaca el hecho de que, mientras el número de vehículos eléctricos va progresivamente en aumento, sólo el 18% de los profesionales cuentan con conocimientos y experiencia para trabajar con este tipo de vehículos. Según los últimos datos publicados por ANFAC, las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas, alcanzaron en los diez primeros meses de año 2019 un total de 122.786 unidades, lo que supone un incremento del 38% con respecto al mismo periodo de 2018, en el que se matricularon 88.987 unidades.

Steve Nash, CEO del Institute of the Motor Industry considera que “los vehículos eléctricos e híbridos dominarán el mercado en la próxima década, por lo que es necesario que los técnicos desarrollen habilidades mucho más específicas tecnológicamente dirigidas a este segmento”. El conocimiento mecánico profundo, la experiencia eléctrica e híbrida y unas buenas facultades de comunicación son esenciales para ofrecer un servicio completo a los propietarios. Este último punto está corroborado por el 60% de los consumidores que creen la comunicación es una de las habilidades más importantes que deben tener de los técnicos.

CitNOW considera que el sector está a punto de experimentar el cambio más importante de los últimos 50 años, lo que impactará directamente en el rol del taller mecánico y del profesional. De hecho 3 de cada 4 técnicos cree que el vehículo eléctrico e híbrido será la tecnología más popular en los próximos años. Por todo ello, el 70% de los encuestados está convencido de que el desempeño del trabajo de mecánico de taller constituye una profesión atractiva para futuras generaciones.

El vídeo jugará un papel crucial en esta evolución del sector, pasando de ser un elemento disruptor en la industria a convertirse en uno de los servicios básicos para los técnicos de taller. De hecho, una quinta parte de los profesionales cree que el vídeo personalizado se convertirá en la herramienta más importante para el desarrollo de su trabajo.

Manuel de la Guardia, Director General de CitNOW Iberia considera que “a medida que continúe el auge de los vehículos eléctricos e híbridos, los técnicos deberán tener la experiencia, no solo para ofrecer un servicio excelente, sino también para explicar el trabajo necesario a los clientes menos expertos, con lo que el vídeo ayudará a cerrar esa brecha. La videotecnología personalizada se convierte en la plataforma ideal para garantizar que el proceso de servicio, mantenimiento y reparación sea transparente, claro y fiable".

La investigación forma parte del informe “Workshop Professional of the Future" de CitNOW, que examina la función y el conjunto de habilidades en evolución de los técnicos de taller según la industria. Los resultados muestran que el sector de posventa tiene que adaptarse al cambio acelerado impulsado por los fabricantes de automóviles y el público, que espera un ejemplar servicio al cliente.

