Suso do Madrid, A Coruña

viernes, 29 de noviembre de 2019, 10:21 h (CET) Ante problemas como la baja natalidad o la desatención a los mayores, el régimen chino responde con el neo-confucianismo, un sistema de valores planificado y a medida de los intereses del partido que aspira a impregnar los valores y actitudes de los chinos. Todo ello con la ayuda de un sistema de reconocimiento facial que espiará a los ciudadanos y condicionará su vida entera, en función de su comportamiento. Más que una prueba de fortaleza, se trata de un síntoma más de debilidad de un sistema político incapaz de sostenerse sin otro argumento que no sea la fuerza bruta. Y es que en un país moderno no todo es economía.

