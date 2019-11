Sin conectividad y sin energía eléctrica ¿qué? Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

viernes, 29 de noviembre de 2019, 10:20 h (CET) Si el ataque es convencional, lo tenemos claro. Nos defendemos o nos escondemos.



En cambio, si nos atacan los piratas cibernéticos, esconderse no será la solución. Sin conectividad y sin energía eléctrica, todo el mundo estaría perdido. Las familias, con las comunicaciones interrumpidas y la carne descongelada. Los hospitales, sin poder utilizar la información acumulada, y hacer las pruebas necesarias. Y la policía, sin poder controlar el tráfico. La desorientación sería total.



Qué personas podrían sobrevivir sin móvil, sin coche, sin electricidad y con los comercios casi vacíos?. Pues, las personas mayores que han sufrido la escasez. Las personas aisladas que consumen lo que producen y conservan los alimentos salándolos o secándolos. Y en general, los que llevan una libreta o un papel doblado para tomar notas, tienen un pequeño huerto donde cultivan hortalizas, se desplazan caminando, y se acercan a tu casa si te tienen que decir algo.

