La literatura no es cultura... Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza Lectores

viernes, 29 de noviembre de 2019, 10:19 h (CET) Palabras del profesor Jesús García Maestro a las que yo suscribo:"Las tecnologías que no son operatorias no sobreviven. Esto es lo mismo que decir que las lenguas que se basan solo en la cultura no sobrevivirán. Y no se olvide que la Cultura es una prolongación más administrativa que ejecutiva de la Política, a diferencia de la Justicia o la Guerra, que son prolongaciones claramente ejecutivas y operatorias de la Política. Pero la Cultura, lejos de ser un engañabobos, es un engañalistos. Solo seduce a quienes se creen inteligentes. No por casualidad hay tantas personas dispuestas a hablar lenguas inútiles, es decir, a utilizar tecnologías impotentes, y solo porque de este modo, ilusoriamente, viven en la creencia de que algo así las hace mejores, superiores o incluso singulares. Aquí se vitamina el mito de la Identidad. Y, como diría Gustavo Bueno, el mito de la Cultura".

