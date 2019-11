El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) recordó que "estar luchando por el sexto puesto del Mundial" es ya "un éxito", de cara a la última cita del Mundial este fin de semana en Abu Dabi, donde pueden salir aún más motivados de cara al próximo curso.



"El podio de Brasil fue especial. Estos últimos días hemos tenido la ocasión de celebrarlo con el equipo y la familia, pero no podemos distraernos mucho porque hay que centrarse en Abu Dabi. Sabemos que todavía hay mucho en juego.



Nuestro objetivo es cerrar el año con otro gran resultado que nos ayude en el Mundial y nos dé mayor motivación aún para el invierno", dijo este jueves.



"Creo que tenemos confianza hasta donde podemos, pero al mismo tiempo hay que ser cautelosos, nunca se sabe qué puede pasar en la última carrera. Ya considero un éxito estar luchando por el sexto puesto", añadió.



El madrileño compareció en rueda de prensa oficial, como uno de los protagonistas de la última cita en Brasil, donde logró su primer podio con mucho suspense, y de Abu Dabi, donde peleará por quitar a Pierre Gasly el sexto puesto que tiene con sus mismos 95 puntos.



"No va ser fácil, Pierre y Toro Rosso vienen fuertes, han tenido buenas carreras y estoy seguro de que lo vamos a pasar bien y será una dura lucha. No lo esperaba y es un extra, pero ahora que nos hemos dado la oportunidad queremos aprovecharla", dijo.