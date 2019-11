Confesiones sobre la muerte Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 29 de noviembre de 2019, 09:03 h (CET) Donde ella no llega alcanza el viento tempestuoso,

rayo insaciable del olvido sagrado

que por escribir, escribo.

Ella que lo toca y desaparece,

el sueño profundo de la vida,

empezar de nuevo cuesta tanto

que perderse con el viento es el camino.



Llevo tiempo pensándole en silencio

si turbia es su presencia

cero es ella,

que a quien toca condena para siempre

y que quien con ella toca,

muere.



Si cada vida es una

no se mezclen,

porque hay una…

en la que todo desaparece.

Que a quien "muerte", es palabra que no hiere,

que la lleve a cuestas eternamente,

porque a quien hierro mata, a hierro muere.



