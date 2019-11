En las primeras elecciones democráticas, después del franquismo el Partido Socialista enarboló y abrumó a los españoles con el lema CIEN AÑOS DE HONRADEZ.



No es que los socialistas tengan memoria de pez y no se acuerden de lo ocurrido en tiempos pasados, es que esgrimen frases con las que embaucan a los ciudadanos, la mayoría con memoria de jurel que se creen todas las patrañas y falsedades con las que el PSOE los engatusa a fin de conseguir el poder.



Si en aquellos tiempos alguien hubiese publicado a los cuatro vientos las corrupciones de los socialistas durante la Segunda República, se le hubiese venido abajo el tinglado a Felipe González y a los suyos y posiblemente no hubiese llegado a gobernar a España.



Precisamente durante su mandato comenzó la corrupción sistemática de los socialistas. Pocos serán los que se acuerden de Juan Guerra, el hermanísimo (como se le llegó a llamar) de Alfonso del mismo apellido, que tenía montado un entramado de corrupción por el que fue condenado judicialmente y precipitó la dimisión de Alfonso Guerra.



Solo hay que rebuscar en las hemerotecas para comprobar el grado de corrupción al que llegaron los de los “Cien años de honradez”.



Pero no, el poder hay que conseguirlo a toda costa aunque sea mintiendo, enredando y embrollando no obstante para ello haya que ir en contra de la democracia, así lo expresó el Presidente del PSOE durante la República antedicha, cuando, en un mitin que dio en Linares en el año 1936, manifestó con todo descaro y desvergüenza: “La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Y como quien tiene el poder no lo entrega voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución”.



El PSOE de estos últimos cuarenta años no ha conseguido el poder por medio de la revolución armada, sí por la marrullería, el engaño y la corrupción.



En España hay una especie de tolerancia y comprensión con la corrupción que se da en todos los partidos políticos, especialmente si son de izquierdas, pero hay una comunidad autónoma en la que esta ha estado vigente durante los casi cuarenta años en los que ha sido gobernada por el PSOE.



Durante ese tiempo los socialistas han tejido una red que, como sutil tela de araña, ha envuelto todas las actividades de la Junta de Andalucía para que sus afiliados, allegados y hasta conocidos se beneficiasen del dinero que debería de haber ido destinado a necesidades urgentes e inaplazables como el desempleo, las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, las ayudas a los mayores, asistencia domiciliaria, y verdaderos casos de incuria y necesidad.



Recientemente se ha hecho pública la sentencia del juicio de los EREs que, en números redondos asciende a la nada despreciable cifra de 680 millones de euros.



Este es el caso más vistoso y al que se le ha dado recientemente más publicidad por la publicación de la sentencia del mismo, pero son incontables los procesos que se han incoado contra la Junta de Andalucía. Por citar algunos mencionaremos el Caso Avales I y II, Caso UGT Andalucía, Caso Jeremie, Caso Santana, Caso Transferencias de Financiación, Caso Faffe, Invercaria, IverJaén Sociedad Capital Riesgo, Mardy, Open Minds y Martínez Barragán y muchos más en piezas separadas, que enumerarlas todas causaría tedio..



En ellos están involucrados todos los gobernantes que ha habido en la Junta de Andalucía, aunque ahora nieguen haber tenido alguna participación en ello.



La sentencia ha sido implacable. De Chávez y Griñan se dice : “contribuyeron a materializar un plan de ayudas ilegal y arbitrario, y además cebaron sin descanso la partida de los EREs”.



En su descargo, ellos manifiestan que desconocían estos casos de corrupción.



Hay un ejemplo muy claro que puede ser ilustrativo para rebatir esta inadmisible excusa. Cuando en un equipo de fútbol los resultados son rematadamente malos y no se ganan partidos, el responsable es el entrenador, al que se le cesa por su inefectividad y se busca otro nuevo. Siguiendo con el símil, los entrenadores eran Chávez y Griñan, por lo tanto eran los responsables de la corrupción, aunque ahora quieran eximirse de responsabilidades.



La Justicia ha sido implacable y los ha condenado a prisión e inhabilitación a uno y al otro a inhabilitación solamente. Ya conocemos el veredicto de la Justicia.



No tengo suficientes conocimientos sobre ello para afirmar lo contrario de lo que algunos socialistas, por ejemplo José Bono manifiestan de que ni Chávez ni Griñan se lucraron con algún beneficio económico de esta pestilente corrupción, pero si puedo afirmar, y considero que muchos estarán de acuerdo conmigo, que si no hubiese sido por ella, ellos no habrían llegado a gobernar.



Andalucía es el cardumen en el que ha estado pescando votos PSOE durante cuarenta años. Ha sido el ariete que les ha abierto las puertas de la Moncloa a todos los gobernantes socialistas desde la Transición.



Si los andaluces hubiesen optado por elegir a otra formación política, difícilmente los socialistas hubieran podido gobernar en España, por lo tanto ninguno de los que han presidido el Gobierno andaluz, ni el nacional puede decir que no se ha beneficiado de la hedionda corrupción mantenida durante tanto tiempo. Si, como vulgarmente se dice estos altos cargos no se han echado dinero al bolsillo, ni metido la mano en la caja, sí se han beneficiado por haber sido elegidos y poder seguir percibiendo su sueldo, sus prebendas y sinecuras de las que han disfrutado durante tanto tiempo, así que Pedro Sánchez y todos los gobernantes del PSOE han alcanzado el poder por la corrupción habida en Andalucía y el clientelismo descarado que los ha beneficiado desde la Transición.