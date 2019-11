Oriol Fuertes, seleccionado como una de las personas con más conocimiento en el ámbito de la salud Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 15:18 h (CET) Ha sido seleccionado entre las 20 personas de todo el mundo, de menos de 38 años, con más conocimiento en el ámbito de la salud y con un posicionamiento de liderazgo en el ámbito sanitario o de managment l. El emprendedor creó Qida con el objetivo de ofrecer una mejor atención domiciliaria y devolver el estatus social a las cuidadoras El catalán Oriol Fuertes ha sido seleccionado entre las 20 personas de todo el mundo, de menos de 38 años, con más conocimiento en el ámbito de la salud, y con un posicionamiento de liderazgo en el ámbito sanitario o de managment, en la primera edición del Young Executive Lidership Program. Esta iniciativa ha sido organizada por la International Hospital Federation con motivo del 43.º congreso Internacional de Hospitales.

El joven catalán se ha mostrado completamente satisfecho por el reconocimiento recibido por su labor y ha asegurado que su objetivo desde bien pequeño ha sido construir el mejor servicio de atención domiciliaria del mundo. “Este es mi empeño, la razón por la que me levanto cada día y por la que voy a seguir luchando”, ha asegurado Fuertes.

El emprendedor creó Qida en 2018, una empresa especializada en servicios de atención a personas con dependencia que pone en contacto a las familias con personas a su cargo con cuidadoras. Desde entonces, esta start-up ha llevado a cabo una profunda evolución, despertando el interés de varias organizaciones que han reconocido su labor.

Para ser escogido entre las 20 personas seleccionadas a escala internacional, el jurado de Young Executive Lidership Program ha analizado dos criterios: el conocimiento sobre el sistema sanitario y el liderazgo demostrado dentro del sector. Fuertes, cumple los dos requisitos. Por un lado, su experiencia de más de 8 años asesorando gobiernos de todo el mundo en planes de salud para la consultora global McKinsey, o también ejecutando planes de salud como el Plan de Salud de la Generalitat de Cataluña (2011-2015) de la mano del consejero Boi Ruiz.

Este reconocimiento internacional pretende promover nuevas generaciones de líderes para impulsar y reformar el impacto de la salud en el ámbito mundial. Formar parte de la Young Executive Lidership Program supone hacer una mentoría y couching a las nuevas generaciones de liderazgo en el sector de la salud a escala internacional, así como formar parte de la International Hospital Federation.

Los 20 profesionales seleccionados han estado trabajando durante los últimos seis meses en una comisión estudiando el impacto de las nuevas tecnologías en salud. Esta comisión estaba repartida en tres grupos de estudio diferentes, en los que Fuertes ha estudiado el impacto de las nuevas tecnologías en las personas.

Fuertes ha sido uno de los dos catalanes seleccionados, junto con Marcel Pujol, director de recursos humanos de la Fundación Sanitaria de Mollet. Ellos son los dos únicos españoles que se encuentran entre los elegidos.

En 2020, Barcelona acogerá el 44.º congreso internacional de hospitales organizada por la Unión Catalana de Hospitales, donde Fuertes tendrá una presencia destacada.

Este no ha sido el único reconocimiento que Fuertes ha recibido. El pasado mes de junio, la London Business School, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, incluyó a Fuertes como único español en la lista de las 30 personas más influyentes del mundo en temas relacionados con el impacto social. La empresa Ship2B, una fundación que impulsa el emprendimiento y la inversión de impacto también ha reconocido a Qida con el sello de Empresa con Sistema de Gestión de Impacto Social, una distinción que pone de manifiesto la labor que realiza esta joven compañía.

Sobre Qida

Qida nace con el objetivo de cambiar la situación de las personas que más lo necesitan. La historia de Qida es diferente a la de la mayoría de las empresas del mismo sector. Oriol Fuertes, CEO de la empresa, llevaba diez años trabajando en una de las mayores consultoras a nivel mundial, asesorando a más de siete gobiernos en planes de salud. A raíz de su experiencia se da cuenta de que todos los países del mundo tienen el mismo problema: un sistema sanitario cada vez más caro y de menor calidad. De ahí nace Qida, para tratar de cambiar esta situación y ofrecer la atención y el servicio que todo el mundo merece. Su otro objetivo es devolver el estatus social a los cuidadores, cuya labor consideran que se infravalora, por lo que seleccionan a los profesionales mejor formados, retribuyéndoles de manera justa.

