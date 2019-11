Nace en Barcelona CONNECT2ENJOY, para conectar profesionales y empresas de manera diferente Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 14:58 h (CET) Cada vez son más las empresas que invierten dinero y tiempo para hacer efectivo las necesidades que demandan sus trabajadores, sus clientes, etc... Trabajadores Felices, trabajadores más productivos y mejores vendedores de la marca CONNECT2ENJOY es una Agencia de Organización de Eventos Corporativos que ha llegado a Barcelona para cambiar el nuevo modelo de los eventos en las empresas y en los profesionales.

Cada vez son más las empresas que invierten su tiempo y dinero en satisfacer las necesidades que demandan sus trabajadores, sus clientes, etc… saben que son los mejores vendedores de la marca y por eso tienen que responder a sus necesidades para que éstos estén más felices y por lo tanto más productivos o comprometidos con la empresa.

Eventos Saludables, team building diferentes, Family Days, … están en auge gracias a este nuevo modelo de pensar en el trabajador como parte importante de las empresas.

Es por eso que nació, Connect2enjoy, con el objetivo de conectar profesionales y empresas de manera diferente, lo hacen combinando actividades dirigidas en un ambiente distendido para facilitar la conexión emocional y personal lo que permitirá hacer un networking o conexión de mayor profundidad y con mejores resultados.

Después de muchos años de experiencia, sus fundadoras Anna Polo y Beatriz Templado, decidieron apostar por un método propio en sus eventos, un método que hará que el evento no se quede solo en el día del evento, sino que irá mucho más allá, asegurándose así que todo el dinero y tiempo invertido por parte de la empresa tenga un retorno positivo demostrable.

Como lo hacen

Primero, antes de cada evento, realizan el 'Prework', es decir, identificación de las necesidades con el cliente e incluso con los asistentes (parte que siempre se olvida) para adecuar el evento a los intereses y objetivos marcados por la empresa y la marca.

Segundo, una vez definido bien las necesidades y diseñado una propuesta acorde, se encargan de organizar todo el evento de principio a fin (catering, espacios, traslados, actividades, etc.) para conseguir que el evento sea todo un éxito y perdure en la memoria de los asistentes.

Y por último, hacen seguimiento después del evento, con la empresa y los asistentes, para saber si los objetivos marcados se han conseguido.

Connect2enjoy lo pone fácil para cumplir los objetivos de marca, comunicación y recursos humanos, y todo gracias a la realización de eventos a medida de los clientes, pero también a sus eventos propios, entre los que habría que destacar;

* Connect2health: Eventos que fomentan y generan empresas saludables en beneficio de sus trabajadores, tanto a nivel de salud, bienestar, productividad, etc...

* Connect2Pharma:Evento dirigido a titulares y empleados de farmacia cuya finalidad es la de conectar industria y farmacias potenciando las relaciones y la conexión entre profesionales a través de la unión de actividades lúdico-deportivas, formaciones y networking, integrando la emoción como eje de relación.

* Connect2Experience: Eventos dirigidos a Pymes y startup para que puedan establecer conexiones entre ellas y disfrutar de un evento y experiencia a medida de cualquier otra empresa más grande, consiguiendo reducir notablemente el coste del evento.

* Connect2Family: Evento dirigido a las empresas y sus familias, para establecer conexiones entre trabajadores y familias, en un ambiente distendido, y compartiendo momentos todos

Trabajan en todo el territorio nacional, gracias a que Connect2enjoy esta formado por grandes colaboradores, que conforman la gran “familia Connect2enjoy” y que harán que la experiencia se inolvidable, y perdure en la memoria de todos los asistentes…

Se esta acabando el año, y las empresas empiezan a preparase para el año siguiente, nuevos proyectos, nuevas necesidades, nuevas ideas… por lo que Connect2enjoy es la solución al cambio que se estaba esperando en la empresa.

Contactar con ellos y emprender este viaje lleno de pasión, innovación, creatividad, grandes ideas y sobretodo grandes dosis de calidad que proponen.

Visitar la web: www.connect2enjoy.com y cumplimenta el formulario de contacto, para que se pongan en contacto .

Vídeos

Connect2enjoy



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.