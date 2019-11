El Salón Noelia Jiménez abre una lujosa clínica para pies y manos: NAILS SPA Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 15:03 h (CET) La manicura y pedicura son indispensables en el arreglo e higiene diaria, tanto para hombres como para mujeres y la oferta se ha multiplicado, pero ¿todos los establecimientos ofrecen lo mismo?, ¿son equiparables los resultados? El lujoso Salón Noelia Jiménez abre NAILS SPA, una clínica para el cuidado, reparación y relax de las uñas. Además de los formatos exprés, básicos y los esmaltes permanentes o no, la carta ofrece estudiados tratamientos para cuidar la salud y belleza de manos y pies Unas uñas bonitas, cuidadas y esmaltadas producen confort y tranquilidad pero, además, son una herramienta de presentación indispensable.

¿Qué hay del cuidado y reparación de las manos y pies?

El Salón Noelia Jiménez abre una lujosa clínica para pies y manos llamada Nails Spa. En ella, se ofrecen los tratamientos más punteros atendiendo a la salud, a la moda y a la durabilidad de los resultados, empleando siempre las mejores firmas en cuanto a cosmética dermatológica y esmaltes; apostando por el cuidado de manos y pies como la verdadera base para un buen maquillaje de uñas.

Manicura:

El SPA ofrece todas las tendencias, además de la manicura permanente, básica o exprés, en versión vegana o convencional. Destaca la manicura personalizada, que constituye el último grito en uñas. La moda de la personalización comenzó con las iniciales en los bolsos, los colgantes, en las fundas para móviles y, ahora, le toca el turno a las uñas. En NJ se pueden pedir desde iniciales, hasta palabras o composiciones geométricas, florales, abstractas etc. Siempre bajo el asesoramiento de sus NAILS estilistas.

Tratamientos reparadores SPA:

Elementos orgánicos & aceites esenciales

(Para alma y manos) PVP: 38 € Acompañado con copa de champán, infusión o refresco

Este tratamiento contempla la exfoliación SPA DELUXE con esferas blandas de jojoba y azúcar purificado, así como la aplicación de mascarilla de limón ultrahidratante que purifica y calma la piel. Ésta tiene un alto poder nutritivo, enriquecida con Aceite de Argán de Marruecos y Dióxido de Titanio, es reparadora e hidratante. Una fórmula única para reponer la hidratación natural de la piel, ya que repara y protege cualquier área de la piel donde se aplique. Además, si se desea, se puede elegir el esmaltado permanente.

Antienvejecimiento

(Para alma y manos) PVP: 38 € Acompañado con copa de champán, infusión o refresco

Manicura completa NJ que desafía los signos de la edad, a la que se le incorpora un protocolo intensivo de hidratación y nutrición. El extracto de Mandarina actúa como un antiséptico natural que purifica la piel y promueve la renovación celular, consiguiendo una piel más joven. Los antioxidantes del Mango nutren y protegen la piel para que ésta luzca hermosa y radiante.

Este tratamiento está orientado a regenerar la piel y a combatir los signos del envejecimiento y finaliza con un baño de parafina. Además, si se desea, se puede elegir el esmaltado permanente.

Cutículas

(Para alma y manos) PVP: 25 € Acompañado con copa de champán, infusión o refresco

Incluye inmersión en una mezcla de agua con perla de algas, tratamiento especial embellecedor de cutículas, limado, exfoliante de manos y esmaltado. Todo ello con productos de lujo y, si se desea, se puede elegir el esmaltado permanente.

Pedicura:

Cabe destacar que todas las pedicuras se realizan en los sillones Spa de última tecnología que incorporan jacuzzi para pies y pantorrillas, además de masaje corporal. La carta incluye pedicuras exprés, básica y permanente y las pedicuras especiales, como la de Baños Minerales, con spa de sales del Mar Muerto o la Pedicura Runners, que pone énfasis en el formato óptimo de las uñas, la recuperación de los talones y la relajación de músculos y tendones para deportistas.

Tratamientos reparadores:

PERLA, DIAMANTE y CUARZO

(Para alma y pies) PVP: 60 € Acompañado con copa de champán, infusión o refresco

Este servicio consiste en una pedicura con jacuzzi y exfoliante mineral espumoso que combina diamante negro, partículas de perla madre y arena volcánica negra. Se busca una exfoliación vigorosa del pie, para eliminar las células muertas, dejando que renazca una piel suave y sedosa. Además, la arena volcánica negra en su mayor granulado, proveniente del cuarzo, permite una exfoliación mecánica natural de las células muertas. A la hora de hablar de la hidratación se empleará una crema untuosa con perfume y aceites esenciales y con principios activos y purificantes vegetales (salvia, lavanda, tomillo, etc.) que actúan contra la desnutrición de la piel, la sensación de piernas cansadas y la degeneración de las uñas.

SALES MARINAS

(Para alma y pies) PVP: 38 € Acompañado con copa de champán, infusión o refresco

Descongestionante, ultra hidratante y re energizante. El protocolo incluye baño podal con burbujas y sales naturales del Mar Muerto con extractos botánicos, combinados para purificar la piel de todas imperfecciones, exfoliación de azúcar orgánica, potenciado con Aceite de Argán de Marruecos junto con otros aceites esenciales y extractos naturales, masaje de pies y piernas y envoltura con la mascarilla “Dióxido de Titanio”. Una fórmula única para reponer la hidratación natural de la piel, ya que repara y protege cualquier área de la piel donde se aplique, además de todos los pasos de una pedicura completa. El último paso será, para quien lo desee, el esmaltado de las uñas en el tono elegido.

Tratamiento OLÍSTICO ANTIESTRÉS CON MUSICOTERAPIA

(Para alma y pies) PVP: 25 € Acompañado con copa de champán, infusión o refresco

Disfrutar de un relajante masaje de pies con exfoliación durante 20 minutos mientras escuchas Jazz, Blues o música de la selección de Noelia Jiménez.

*El precio marcado es por servicio, se le puede añadir cualquier manicura o pedicura, también con esmaltes veganos.

Acerca del Salón Noelia Jiménez

El Salón Noelia Jiménez está formado por un equipo de profesionales altamente cualificado, dirigido por la propia Noelia Jiménez.

Se trata de uno de los salones de peluquería más exclusivos de Madrid, en el que la coloración del cabello, unida a las cuidadísimas técnicas de corte, constituye el servicio estrella.

Las terapias de volumen, de reestructuración, de forma y los más punteros servicios de pedicura y manicura se dan cita en este salón que a nadie deja indiferente.

Gracias a la exquisitez y a la calidad de sus servicios y tratamientos, al buen ambiente y a la profesionalidad de toda la plantilla es fácil ver en el salón a grandes personalidades de la élite social, económica y cultural a nivel mundial, ya que el Salón Noelia Jiménez cuenta con una fuerte influencia a nivel internacional.

Calle de O'Donnell, 9, Madrid

www.salonnoeliajimenez.es

https://www.facebook.com/SalonNoeliaJimenez/

https://twitter.com/SalonNoelia

https://www.instagram.com/salonnoeliajimenez/

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Dr. Diego Tomás Ivancich explica las curiosidades de la cirugía secundaria Cerveza artesanal y cocina internacional en el primer Blue Moon de Europa, en Madrid Oriol Fuertes, seleccionado como una de las personas con más conocimiento en el ámbito de la salud Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, los alquileres de corta y media estancia más demandados Lokura PC implanta un novedoso sistema de venta por subasta