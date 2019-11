Las empresas evolucionan positivamente en términos de igualdad Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 14:43 h (CET) El 63% de las organizaciones dispone de mecanismos para garantizar una relación de igualdad en la remuneración total entre hombres y mujeres en las diferentes categorías laborales. El dato se desprende del "Segundo Informe del Barómetro del Factor Humano", que ofrece una completa radiografía del estado actual de la gestión de personas a nivel español, en términos globales y por nueve sectores de actividad La evolución de las empresas en términos de igualdad es positiva, como muestra el hecho que actualmente el 63% de las organizaciones ya dispone de mecanismos para garantizar una relación de igualdad en la remuneración total entre hombres y mujeres en las diferentes categorías laborales. En cuanto al ámbito de la diversidad, el 62% de las organizaciones incluye en su plantilla a personas en riesgo de exclusión laboral.

Estos datos han sido revelados por el Segundo Informe del Barómetro del Factor Humano, un estudio de la Fundació Factor Humà que ofrece una completa radiografía del estado actual de la gestión de personas a nivel español. Ha sido elaborado a partir de los resultados obtenidos a través del Barómetro del Factor Humano, un instrumento de autodiagnóstico que se puso en marcha en 2017 para que las organizaciones puedan evaluar y ver sus puntos fuertes, sus áreas de mejora y las acciones que tienen que llevar a cabo para avanzar en la gestión de personas.

En el acto de presentación del informe, celebrado el lunes día 25 en la Sala Koiné de la Barcelona School of Management (Barcelona), Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà, ha presentado los datos de las principales conclusiones del estudio. El evento ha contado también con una conferencia de Xavier Marcet, profesor de la BSM- Universitat Pompeu Fabra y presidente de la consultora Lead to Change, y con la participación de Monica Inchuste, adjunta a la Dirección de Recursos Humanos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que ha explicado su experiencia utilizando la herramienta en su organización.

Durante su intervención, Fornés ha explicado la evolución del instrumento y ha señalado que es “un gran éxito” para la Fundació el aumento de participación con respecto al año anterior. “Hemos pasado de 86 a 110 empresas y organizaciones que han usado el Barómetro, con un crecimiento de 152.000 a 194.000 en el número de personas trabajadoras a las que representan”, ha destacado la directora. “Sin embargo, somos conscientes de que los buenos resultados recopilados de forma agregada en ámbitos como la igualdad salarial o la diversidad, representan solamente los valores de las organizaciones usuarias de la herramienta”, ha reconocido.

En cuanto al resto de resultados obtenidos, Fornés ha destacado una apuesta clara por el desarrollo y la empleabilidad del talento, ya que el 50% de las organizaciones están llevando a cabo programas de mentoría y promoción interna, generando motivación y posibilidades de crecimiento dentro de la misma empresa. Sin embargo, en otros terrenos como el de la innovación, todavía queda mucho por hacer: a pesar de que el 41% de las empresas tienen destinado un presupuesto específico para desarrollar proyectos de innovación, “el 88% de las organizaciones aún no tiene implantada una memoria anual que indique el impacto de la innovación y de su gestión en la empresa”, ha señalado.

Por otro lado, a pesar de que la conciliación y la flexibilidad en las esferas vitales es un ámbito donde todos los sectores tienen bastante foco, la directora ha destacado que solo un 18% de las empresas tiene completamente implementadas acciones de información o formación destinadas a potenciar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la esfera familiar y de cuidados. En este mismo sentido, ha indicado que se puede hablar de “una cierta carencia de programas de teletrabajo”, puesto que un 50% de las empresas todavía no los tiene a disposición de la plantilla.

Finalmente, Fornés ha querido subrayar que “el 60% de las empresas no cuenta con programas de ayudas sociales en aspectos como, por ejemplo, becas para estudios, ayudas escolares o complementos por incapacidad laboral temporal. En la mitad de las empresas, además, tampoco hay establecidos programas de apoyo a la resolución de problemas de tipo personal, profesional, doméstico o familiar”.

La importancia de las personas

El evento ha contado, además, con una conferencia de Xavier Marcet, quien ha destacado que las empresas que debemos tomar como referentes son las que “crecen haciendo crecer” y que desprenden equilibrio entre clientes, trabajadores y trabajadoras, accionistas y sociedad. “Necesitamos un tipo de liderazgo que cree mecanismos de confianza, en los que las personas a veces se puedan equivocar, y con líderes con la capacidad de empoderar”, ha resaltado.

Para Marcet, es importante diferenciar entre negocio y empresa: el matiz está en que lo primero es solamente comprar y vender -y puede existir solamente con tecnología-, y la segunda la definen las personas. Por este motivo, es de vital importancia construir una comunidad y hacer progresar a la organización de manera que los resultados y las personas evolucionen al mismo ritmo. El reto, ha dicho, es conseguir un compromiso que se traduzca en resultados y en adaptación. “No se trata de querer motivar a los indolentes, sino de no desmotivar a los comprometidos”, ha subrayado el experto.

Por otro lado, Monica Inchuste, ha compartido la experiencia del Hospital Sant Joan de Déu utilizando el Barómetro. “Aunque pensemos que estamos bien situados en muchas áreas, siempre queda mucho trabajo por hacer. Recursos Humanos poco puede hacer en solitario con sus capacidades internas, debe actuar como partner de las demás funciones organizativas”, ha dicho Inchuste, quien ha destacado que el Barómetro les ha ayudado a desarrollar mejoras.

El Barómetro del Factor Humano (www.barometrofh.org)

Es un instrumento estratégico diseñado para obtener información sobre el nivel de cumplimiento de una serie de principios que ayudan a la mejora de los entornos de trabajo. Abarca cuestiones fundamentales para el desarrollo empresarial como la ética, la igualdad, la transparencia, la salud, la retribución, la flexibilidad o la innovación, que no sólo contribuyen al bienestar de las personas, sino que mejoran el funcionamiento de las organizaciones y su capacidad de atraer y retener talento. Mediante esta herramienta digital que contiene objetivos, evidencias e indicadores y que se presenta en forma de cuestionario, es la misma empresa la que analiza, diagnostica consensua y establece sus puntos fuertes, sus áreas de mejora y las acciones a emprender para avanzar. Además, los resultados obtenidos se pueden comparar con la media de otras organizaciones.

La Fundació Factor Humà (www.factorhuma.org)

Creada y promovida por Mercè Sala en 1997, la Fundació es una entidad cuyo objetivo es mejorar la gestión de las personas en las organizaciones. Considerada el espacio de referencia en Cataluña en aportación de valor en el ámbito de los Recursos Humanos, tiene como misión fomentar el desarrollo de organizaciones que adopten una mirada más humana a través del impulso de una comunidad de innovación, reflexión e intercambio. Actualmente esta comunidad de conocimiento cuenta con 71 empresas y organizaciones asociadas. Esto se traduce en una comunidad de 2.500 personas que reciben innovadores servicios que les permiten hacer prospectiva, conocer mejores prácticas y promover herramientas, así como técnicas útiles en materia de Recursos Humanos. Su innovador portal web es otra de las herramientas de conocimiento de la Fundació, un portal de referencia para más de 8.000 profesionales.

