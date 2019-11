Amorino presenta sus ediciones especiales exclusivamente diseñadas para Navidad Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 14:38 h (CET) Las bolas de navidad para el árbol, rellenas de deliciosos bombones, son todo un must decorativo La cadena de helados artesanos Amorino, reconocida a nivel internacional por la excelencia y exclusividad de sus productos, ha presentado sus novedades y ediciones especiales exclusivamente diseñadas para ser vendidas y consumidas durante la Navidad.

Desde mediados de noviembre todos los clientes que se acerquen a alguno de sus establecimientos españoles podrán disfrutar de su nueva colección de chocolates típicamente italianos confeccionados en base a cuatro familias distintas: los Gianduiotti, los Tartufi, los Cremini y los Curbeti, todos ellos deliciosos y a la altura de los paladares más gourmet.

La compañía sorprenderá también a sus clientes con el packaging de estos nuevos bombones, unas elegantes bolas de navidad pensadas para decorar los árboles navideños más estilosos.

Amorino lanza también unos bonitos calendarios de adviento, ideales para regalar a los más pequeños de la casa. Y, por último, su colección de ediciones especiales queda culminada con dos exquisitas variedades de panettone típicamente italianos, uno de ellos con naranja caramelizada y almendras tostadas, y un segundo relleno de pepitas de chocolate fondente.

Esta amplia carta de novedades, se suma así a la propuesta gourmet de Amorino, compuesta por más de 14 sabores de helado distintos (ahora en Invierno), elaborados con materias primas de primera calidad (como el pistacho Mawardi, la vainilla Bourbon de Madagascar, el Mango Alfonso de la India, etc.) seleccionados por su origen y época de recolecta idónea y elaborados exclusivamente con huevos BIO de gallinas de corral y leche fresca de la mejor calidad.

En estos meses de Invierno, Amorino ofrece también sus deliciosos gofres y crepes personalizables hasta con cuatro toppings, su propia línea de tartas artesanales, sus reconocidos macarons, así como una gran variedad de repostería gourmet (cakes, tartas artesanales), chocolates, cafés y bebidas hechas a base de gelato ideales para disfrutar en cualquier franja horaria durante todas las épocas del año.

