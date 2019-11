Gema Sánchez Hernández construye en su novela una travesía intensa llena de fantasía Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 12:42 h (CET) La autora escribe una alabanza a la Tierra y a todos los seres que viven en ella Después de años escribiendo bajo la estela de distintos tipos narrativos (relatos, poemas, cuentos, etc.), Gema Sánchez Hernández ha publicado con Caligrama una novela de tintes fantásticos: Amapola Ola en El Reino Elemental.

Murciana de nacimiento, Gema Sánchez Hernández es escritora casi desde que ella no tenía conciencia de serlo todavía; además de ser una lectora empedernida. Quizá, podría decirse que, su apego a la literatura llegó el día en que supo que contar historias y que se las contaran era una nota esencial de su vida.

Precisamente, la obra que propone se aleja de la idea de ser una doctrina moral: las páginas de este libro generan en el lector una reflexión para consigo mismo, pero de manera involuntaria. Se presenta como una historia que, sin pretensiones éticas, provoca una introspección profunda sobre el sentido mismo de la existencia de cada uno. Todos los hombres, como seres humanos, son dos caras de una misma moneda: ¿quién puede decir que es bueno y afirmar que nunca ha cometido ningún mal, por leve que sea? ¿de verdad aquellos que son tachados como malos no tienen en su interior una pizca de bondad? ¿dónde están los límites, los hay?

"Al avanzar en la lectura el lector tiene la oportunidad de comprender que detrás de toda acción hay una causa y que los efectos están condicionados por como asumimos la responsabilidad que nos toca. Creo que este no es un libro que invite a la crítica ni a buscar chivos expiatorios, más bien invita a reflexionar sobre uno mismo y la relevancia que tienen todas nuestras acciones".

Amapola es una chica que vive en un circo, donde trabaja como payasa. Un buen día, viaja a El Reino Elemental, un lugar destinado a cuidar el Planeta Tierra y el cual se divide en cuatro reinos: tierra, agua, aire y fuego.

En el pasado todas las razas eran una, pero ahora se han separado y, además, dentro de cada reino también existen dos bandos: el de los destructores y el de los constructores. Los primeros se han olvidado de la luz y trabajan para la sombra. Los segundos, sin embargo, piensan que todavía existe luz en los seres humanos.

La misión principal de Amapola, según le hacen saber la reina de las Hadas del Reino de la Tierra (Clara) y un duende (Claus), será devolver la luz a la Tierra. En su camino a tal fin, Amapola conocerá a diferentes personajes: Nagüel, Epona, Flora, Neksa, Micah, Niebla, Djin e incluso a Peter Pan. Cada uno de ellos, con sus claroscuros, ocupa un papel importante en la historia y ayudan a conformar la voluntad de sus acciones. Todo ellos, mediante la interacción, intentarán salvar aquel lugar en el que viven todos.

A través de sus personajes, Gema Sánchez Hernández expone una visión conciliadora del ser humano: dos polos que, lejos de ser extremos incompatibles, tienen la oportunidad de entenderse y reconciliarse. El ser humano es la unión de sus varias caras indisolubles destinadas a aceptarse para caminar: esa moneda completa que nadie puede emitir ni romper sin engañarse a sí mismo.

"Cada ser humano es único y ocupa su lugar en la humanidad. Clasificarnos de un lado o de otro nos ayuda a evolucionar, al contrario, nos mantiene atrapados en un juego que no nos permite vivir con autenticidad".

Gema Sánchez Hernández siempre ha sido una persona inquieta con ganas de aprender, con una mentalidad y un corazón abiertos. Por eso, actualmente ejerce como coach y estudia ilustración editorial. Pero, además de su versatilidad, ha escrito una historia llena de magia. Como ella misma dice: es un libro que "acompaña al lector a tocarse el corazón".

A través de un discurso ficcional, Amapola Ola en El Reino Elemental está disponible en librerías para todo aquel que desee un libro que le ayude a ver su mundo con otra luz. Gracias a la ficción, la autora extrapola la realidad más inmediata y la traduce a un lenguaje comprensible para lectores de todas las edades. Detrás de Amapola están todos los clásicos de los que los niños tanto aprendieron y los adultos tanto recuerdan.



La vida de la Tierra depende del entendimiento, de la comunicación, de la motivación de encontrar la mejor versión de cada Reino. Conseguirlo será la misión de Amapola, pero en el fondo es la encomienda que posee todo atisbo existencia. El camino de la vida es un trayecto constante, que solo tiene sentido con la evolución. Y evolucionar es encontrar el equilibrio, convivir con el de al lado y con la verdad de uno mismo.

La armonía, la unión, la reconciliación, el amor, la premisa de "ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos" y la libertad son los temas principales que trata Gema Sánchez Hernández en su libro, ya a la venta, del cual la autora ya está escribiendo una segunda parte.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Dr. Diego Tomás Ivancich explica las curiosidades de la cirugía secundaria Cerveza artesanal y cocina internacional en el primer Blue Moon de Europa, en Madrid Oriol Fuertes, seleccionado como una de las personas con más conocimiento en el ámbito de la salud Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, los alquileres de corta y media estancia más demandados Lokura PC implanta un novedoso sistema de venta por subasta