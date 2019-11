Los beneficios de formar parte de Nuclio Digital School, una escuela de Innovación digital y Business Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 12:26 h (CET) La escuela Nuclio Digital School, fundada en 2018 por Carlos Blanco y Jared Gil, ofrece másters únicos orientados a la innovación digital. Dirigidos a personas interesadas en ampliar conocimientos en el sector tecnológico y digital brindando la oportunidad de formarse en las profesiones del futuro. Además, la escuela promueve otras actividades para profundizar en las áreas temáticas que se imparten y fomentar el networking Contexto de la industria

De los varios estudios que existen sobre el mercado laboral, Nuclio Digital School ha detectado una fuerte demanda de perfiles profesionales en conocimientos y técnicas digitales, no obstante también una falta de perfiles que se ajusten de manera real a esa demanda. Es por ello, que han elaborado una oferta de másters diseñados para que los alumnos tengan la oportunidad de mejorar sus competencias profesionales, optimizando sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y digitalizar su perfil profesional.

Características de los programas

La escuela destaca por el diseño de sus programas, ofrecen una formación intensiva, de una duración de entre 12 a 16 semanas y emplean una metodología de ”learning by doing”. Esto favorece que muchas personas que están en activo puedan realizar en un periodo determinado una formación que le sirva para seguir actualizados o bien cambiar de sector. El objetivo principal es cubrir la demanda de perfiles tecnológicos y que van in crescendo dentro del mercado español.

De entre estos perfiles se encuentran programas adaptados en: Digital Product Management, Dirección de Ventas B2B, Data Science, Digital Traffic Management y Full Stack Developer. Además, estos programas se imparten por un equipo de profesionales en activo y con larga experiencia en el sector digital.

Beneficios de formar parte de Nuclio

El plus que ofrece la escuela por el hecho de formar parte de la comunidad Nuclio, son actividades que tienen como finalidad promover el networking entre los asistentes e indagar en el contenido presentado, ya sea con el Pitch Day, donde se presenta el proyecto de negocio del alumno a aceleradoras de Startups, concretamente a Conector y Encomenda, las cuales orientan en la optimización del mismo. Asistencia a Masterclass impartidas por profesionales cualificados del sector. Eventos gratuitos que dan la oportunidad de ampliar la red de contactos y la participación en diversas actividades de cooperación de Team Building.

Ecosistema de la escuela

El factor clave de la escuela es estar al día en el ámbito de la innovación. Apuesta por valores como el compromiso y la transparencia y sobre todo escucha las necesidades de sus alumnos, algo básico para entender lo que necesitan dentro de sus sectores para poder tenerlo en cuenta en el mismo programa que ofrecen. Estos factores hacen que la escuela vaya en mejora continua, evaluando y actualizando los contenidos con la nueva información generada internamente y en el contexto. Gracias a ello, su éxito va en crecimiento progresivo comenzando nuevas ediciones a partir de enero.

Mercado Internacional

La escuela se está abriendo al mercado internacional, ofrecen la versión en inglés en dos de sus programas, Full Stack Developer Bootcamp y Digital Product Management Master. Asimismo, Nuclio se ha asociado con el Instituto Global de Liderazgo y Tecnología (GILT) para lanzar a principios de año nuevos programas en inglés. Estos proporcionan conocimiento sobre el espíritu empresarial, el ámbito tecnológico y digital del futuro, como el Blockchain y la Inteligencia Artificial. Es por ello que las previsiones futuras se estiman muy positivas.

