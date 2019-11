Reconocimiento a la concilización laboral y familiiar: AMEDNA entrega el Sello Reconcilia a 20 empresas Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 12:14 h (CET) Con el Sello Reconcilia, se reconoce su apuesta por conciliar la vida laboral y familiar de sus empleados/as y el compromiso de la organización por el proceso de mejora en las políticas y medidas de conciliación. Las organizaciones distinguidas son COCEMFE, CREATALENT, EMBEGA, GSE SOFTWARE, GUILLÉN OBRAS Y PROYECTOS, INICIATIVAS INNOVADORAS, MAPSA, MEPLASJAR, PAUMA , VOLKSWAGEN GROUP SERVICE Y TRACASA INSTRUMENTAL Este miércoles se ha celebrado en el Palacio del Condestable de Pamplona la jornada final del Sello Reconcilia y la entrega de diplomas. Durante el acto se ha entregado el Sello Reconcilia, impulsado por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, AMEDNA-NEEZE a once nuevas empresas navarras, reconociendo públicamente su trabajo activo y su compromiso de mejora por la conciliación laboral, familiar y personal y se ha reconocido a otras nueve organizaciones que han renovado el Sello Reconcilia obtenido en el año 2017.

Las organizaciones distinguidas este 2019 con el Sello Reconcilia son COCEMFE, CREATALENT, EMBEGA, GSE SOFTWARE, GUILLÉN OBRAS Y PROYECTOS, INICIATIVAS INNOVADORAS, MAPSA, MEPLASJAR, PAUMA, VOLKSWAGEN GROUP SERVICE Y TRACASA INSTRUMENTAL.

La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han participado la directora general de Política empresarial, proyección internacional y trabajo, Dña. Izaskun Goñi y la presidenta de la asociación AMEDNA, Dña. Cristina Sotro que ha ofrecido algunos datos sobre la trayectoria histórica del proyecto de los Sellos Reconcilia de AMEDNA.

Así, Cristina Sotro, presidenta de AMEDNA ha destacado que durante este tiempo, se han visitado 240 empresas y asesoradas en materia de conciliación, y se ha llevado un proceso de asesoramiento, tutelaje e implantación de planes de conciliación en 100 empresas navarras. El número total de trabajadores y trabajadoras beneficiados con estos planes de conciliación en sus empresas es de 13.700. Estas empresas representan a los diferentes sectores de industria, salud, educación, transporte, construcción, tecnológico, comunicación, consultoría y servicios.

En su intervención, la directora general de Política empresarial, proyección internacional y trabajo, Dña. Izaskun Goñi ha felicitado a las empresas que reciben por vez primera el Sello Reconcilia 2019 y ha agradecido su compromiso en materia de conciliación “y por recorrer un camino sin vuelta del que obtendréis importantes retornos”. Goñi ha recordado que las medidas en materia de conciliación están enmarcadas en la estrategia de especialización inteligente de Navarra S3. Para la Administración ha dicho Goñi “estas medidas de conciliación en el tejido empresarial navarro, el fomento del empleo femenino y lograr una igualdad real son prioritarias”.

En el acto, Leyre Moreno, responsable del área de Ingeniería y representante de la empresa Volkswagen Group Service ha intervenido en nombre de las once empresas que reciben por vez primera el Sello Reconcilia. Leyre Moreno ha destacado que “cada una de las medidas implantadas sirven para e ponderar a la plantilla, comprometiendo a la misma en la gestión de sus horarios, valorando a la plantilla por sus méritos y no por su género y de alguna forma haciéndola responsable del resultado de su trabajo”. Moreno ha agradecido la labor de AMEDNA “al impulsar con este tipo de actividades, el proceso para que la conciliación laboral y personal y la igualdad con independencia de género o edad, sean una realidad en el tejido empresarial navarro”.

Las nueve organizaciones que renuevan este 2019 el Sello Reconcilia obtenido en 2017 son ARPA ABOGADOS CONSULTORES S.L., AUTOBUSES LA PAMPLONESA SA, AVANVIDA, CLEN COLLEGE S.L., COLEGIO SALESIANOS PAMPLONA, CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA, GEEA GEÓLOGOS S.L., SMILE POINT CLINICA SANNAS, Y UNIÓN AGRICULTORES Y GANADEROS DE NAVARRA (UAGN).

