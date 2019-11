Repara tu deuda Abogados cancelan 29.980 eur con 6 bancos gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad

'Abogados al rescate del pueblo' es su lema. La cliente del despacho de abogados percibía una nómina de 1.120 eur y tenía unos gastos aproximados de 1000 eur correspondientes a sus necesidades básicas El Juzgado de Primera Instancia nº3 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de SEV, vecina de la población de origen ecuatoriano que acumulaba una deuda de 29.980 € con 6 acreedores. Es el primer caso de cancelación de deuda que se resuelve en Hospitalet de Llobregat.

“SEV acudió a nosotros -explican los abogados de Repara tu Deuda, primer despacho de abogados en España en tramitar la Ley de Segunda Oportunidad en España- porque no podía hacer frente a la deuda que había acumulado. Tiene una nómina de 1.120 € y unos gastos mensuales de 988,75 € aproximadamente, que corresponden al alquiler de una habitación en un piso compartido, alimentación, y otros gastos básicos”.

SEV acudió a más a 5 despachos de abogados que anunciaban la Ley de la Segunda Oportunidad hasta que encontró a los abogados de Repara tu deuda cuando escuchó el programa de Levántate y Cárdenas en el que anuncia el despacho de abogados. Entonces se dio cuenta de que existía una posibilidad para poder solucionar su problema, en los anteriores intentos con diferentes despachos de abogados, estos le solicitaban provisiones de fondo superiores a los 3000 eur solo para iniciar el procedimiento, cantidad de dinero que por supuesto ello no disponía. "Los abogados de Repara tu deuda se ajustaron a mis posibilidades económicas y pude lograr lo que tanto deseaba, el perdón de mis deudas para empezar de nuevo", comenta muy satisfecha SEV.

Aunque esta legislación entró en vigor en España en 2015, todavía existe mucho desconocimiento acerca de ella. Según el Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), son unas 9.000 personas en España las que a finales de 2018 habían iniciado los trámites para acogerse a la norma, lejos de las 12.000 que calculaban los profesionales del sector. “Es fundamental -señalan los abogados de Repara tu Deuda- que demos a conocer esta legislación; muchas personas no se acogen por desconocimiento y otras tienen miedo y no saben como poner en marcha el proceso”. El despacho de abogados Repara tu Deuda ha ayudado a tramitar el proceso a más de 10.000 personas.

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, que exonera a particulares y autónomos del pago de sus deudas, requiere cumplir una serie de requisitos: haber actuado de buena fe intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda.

Recientemente el despacho de abogados Repara tu deuda ha lanzado una app para reducir aun más los costes del procedimiento y permitir un control total, así como también para que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamada. Para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara.