2.163 aldeas corren el riesgo de perder todos sus habitantes en Galicia en los próximos años Más de 75.400 personas no disponen de conexión a Internet o su cobertura es nula y deficiente en Lugo, cifra que asciende a más 358.000 personas en toda Galicia Redacción Siglo XXI

jueves, 28 de noviembre de 2019, 09:23 h (CET)

Cerca de 1.000 pueblos se encuentran actualmente deshabitados en la provincia de Lugo y más de 2.000 en Galicia. Además 2.163 aldeas están al borde de perder toda su población, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) extraídos por Eurona de cara al Foro ‘Soluciones Inteligentes contra la Despoblación’ en el que participa este miércoles en Lugo.



Aunque es cierto que el origen de la despoblación que sufre el interior de Galicia responde a un cúmulo de factores generacionales y coyunturales, la falta de recursos y el difícil acceso a servicios básicos obliga a menudo a sus habitantes -y en especial a colectivos vulnerables como los jóvenes y las mujeres- a trasladarse a las ciudades en busca de nuevas oportunidades.

Internet vía satélite, el aliado de los pueblos para combatir la despoblación

Ante este fenómeno acuciante que amenaza a la España rural, Eurona propone como alternativa acabar con la brecha digital que todavía aísla a 3,2 millones de personas en España, especialmente en zonas como las de la provincia de Lugo, donde más de 75.400 personas no pueden acceder a Internet a una velocidad de 2 Mbps, cifra que asciende a más de 357.500 personas en Galicia, de acuerdo con último Informe Cobertura de Banda Ancha (2018).



Y es que, Internet se ha convertido en un bien de primera necesidad en las últimas décadas que abre nuevas dimensiones para el desarrollo de negocios y el acceso a servicios tan básicos como la atención sanitaria, también simplifica las interconexiones urbano-rurales, posibilita la educación y la formación online.

En este contexto, Eurona se posiciona como aliado para revertir la despoblación y dinamizar del medio rural, ofreciendo conexión a Internet de forma viable e inmediata al medio rural a través de la tecnología satélite, capaz de ofrecer cobertura al 100% de la población, en cualquier zona, por recóndita que sea.

