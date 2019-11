Schaeffler destruye 8,5 toneladas de rodamientos falsificados Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 16:50 h (CET) Los rodamientos proceden de una exitosa redada en la península ibérica. La destrucción de rodamientos falsificados garantiza que éstos no lleguen al mercado. Se cumplen 15 años de la creación del departamento de Protección de marca en Schaeffler Schaeffler destruyó ayer 8,5 toneladas de rodamientos falsificados. Éste es otro paso importante en la lucha contra la piratería de productos y marcas para Schaeffler Iberia y para todo el Grupo Schaeffler. Rodamientos de varios tipos y tamaños, entre ellos los tipos más comunes de rodamientos a bolas, de rodillos cilíndricos y oscilantes de rodillos fueron retirados del mercado en una operación policial antipiratería y una vez finalizado el proceso judicial ha sido posible proceder a su destrucción.

Todos estos rodamientos son falsificaciones incautadas en una importante acción antipiratería. El objetivo de esta operación es que estos rodamientos queden inservibles, evitando así de forma definitiva que lleguen al mercado y, en consecuencia, posibles riesgos para fabricantes y usuarios.

''La piratería de productos y marcas no es un fenómeno que se limita a Asia y al Sudeste de Europa. También tiene lugar aquí mismo'', afirma Ingrid Bichelmeir-Böhn, responsable del equipo de Protección de Marca Global en Schaeffler. ''Además la mayoría de la gente solo tiene en mente productos de lujo o productos de consumo, cuando piensa en falsificaciones, pero también hay un incremento de las falsificaciones de productos industriales, relevantes para la seguridad, como los rodamientos''.

La falsificación de rodamientos y la distribución de estos productos son perseguidas de forma permanente por Schaeffler en todo el mundo y pueden tener en algunos casos importantes consecuencias penales.

Las pérdidas económicas causadas por la falsificación de productos son muy difíciles de estimar, ya que además de la pérdida de ventas y del daño a la imagen de la compañía por la baja calidad de los productos, también hay que sumar los elevados costes de la investigación, incautación y de la correcta destrucción de los rodamientos.

No tan sólo resultan perjudicadas las compañías que fabrican productos de marca y que llevan a cabo un importante esfuerzo en investigación, desarrollo y calidad, sino también aquellas compañías que montan falsificaciones y sus clientes.

Desde 2004 Schaeffler cuenta con un departamento específico para la lucha contra la piratería de productos

En el año 2004 Schaeffler creó un equipo central para luchar contra la piratería e infracción de productos y de sus marcas. Desde entonces, han sucedido muchas cosas: en todo este tiempo, el Equipo de Protección de Marca ha gestionado varios miles de casos. Gracias a estas experiencias a nivel mundial, el modo de proceder, para luchar contra estas infracciones, se ha ido perfeccionando continuamente.

Para garantizar la calidad, fiabilidad y seguridad a los clientes de Schaeffler, Schaeffler ha evaluado y certificado a todos sus distribuidores en todo el mundo, constando la relación de todos ellos en la página web de Schaeffler (www.schaeffler.es), en la que también se puede verificar su número de certificación. Además, Schaeffler ha desarrollado varias apps, como por ejemplo la app OriginCheck, que desde un SmartPhone permiten detectar con facilidad el origen de un rodamiento, escaneando el código Data Matrix que se indica en el embalaje.

Acciones contra la piratería de productos

La falsificación de rodamientos y la distribución de estos productos son perseguidas de forma permanente por Schaeffler en todo el mundo con tolerancia cero hacia aquellas empresas que hacen de la piratería una de las bases de su modelo de negocio.

No tan sólo existe la amenaza de reclamaciones civiles solicitando el cese de la actividad, daños y la solicitud de entrega de los rodamientos para que sean destruidos, sino que también existe la amenaza de enjuiciamiento criminal que puede conllevar multas o encarcelamiento.

A su vez, Schaeffler ofrece el máximo soporte, colaboración y protección a las empresas que han sido víctimas del fraude, aquellas que pensando que estaban adquiriendo un producto original han adquirido un producto falsificado sin ningún tipo de garantía.

Participación activa con asociaciones

Asociaciones como la Asociación Mundial de Rodamientos (World Bearing Association, www.stopfakebearings.com), la Asociación Antifalsificaciones Alemana (www.markenpiraterie-apm.de) y el Comité de Protección de Marcas (www.qbpc.org.cn), con las que Schaeffler colabora, realizan una importante labor de concienciación y educativa para que el público esté informado sobre los riesgos causados por el uso de productos industriales falsificados. Además de colaborar con fabricantes de componentes, estas organizaciones también trabajan conjuntamente con las autoridades pertinentes con el objetivo de crear los prerrequisitos legales y organizacionales para luchar de forma efectiva contra las falsificaciones y por tanto proteger a fabricantes y clientes. En general, es siempre mejor comprar productos de una fuente 100% fiable, p.ej. directamente del fabricante o de distribuidores autorizados.

Los esfuerzos dan resultado

En los últimos años, gracias a los esfuerzos realizados se han logrado importantes incautaciones. Por ejemplo, la estrecha colaboración entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Unidad de Vigilancia Aduanera de Bizkaia hizo posible la intervención en el puerto de Le Havre (Francia) de varios contenedores con rodamientos falsificados de la marca FAG provenientes de China. Tras una intensa investigación las autoridades pertinentes llevaron a cabo una inspección en los almacenes de una empresa importadora donde se encontraron rodamientos de la marca “FAG” que, tras el correspondiente análisis pericial, resultaron ser falsos.

Este es el caso más importante después de que en 2015, tras varios años de lucha, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a una empresa importadora al pago de una indemnización por daños y perjuicios por valor de 7,6 millones de euros a Schaeffler Iberia por infringir su derecho de marca, una vez quedó demostrado que la empresa distribuía rodamientos falsificados de la marca FAG.

Otros ejemplos de incautación de rodamientos falsificados dejan claro que hay un problema global y puede afectar a todo el mundo. No obstante, en caso de que un distribuidor o cliente final tenga cualquier tipo de duda sobre si un producto puede tratarse de una falsificación al inspeccionarlo, puede contactar con su contacto local, o directamente con el equipo de Brand Protection en la dirección piracy@schaeffler.com”.

