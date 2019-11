La Fuente de Cibeles, un símbolo de Madrid de gran valor histórico, según Tourintaxi Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 16:42 h (CET) La Fuente de Cibeles es uno de los símbolos de la ciudad de Madrid de mayor valor histórico. Es difícil que los turistas no se paren a contemplar la belleza de esta obra arquitectónica del siglo 18. Tourintaxi explica la historia de la Fuente de Cibeles y algunas curiosidades interesantes sobre ella Según la empresa de alquiler de coches con conductor privado TourinTaxi.es, la ciudad de Madrid registró el año pasado 10 millones de turistas tanto nacionales (47%) como intenacionales (53%). Estas visitas turísticas alcanzaron un gasto de 9.322 millones de euros, suponiendo un incremento de un 5,3% respecto al 2017. La mayoría de los turistas que visitan esta bella ciudad no dudan en pararse a contemplar la gran belleza arquitectónica de la Fuente de Cibeles.

La Fuente de Cibeles fue diseñada en el siglo XVIII por Ventura Rodríguez y la construyó Francisco Gutiérrez junto a los escultores Roberto Michel, Miguel Ángel Trilles y Antonio Parera. para decorar el Salón del Prado. La obra artística fue promovida por el conde de Aranda y se construyó bajo la supervisión del arquitecto José de Hermosilla. Pero este falleció antes de que se terminara su construcción.

Pero esta obra de arte estuvo ubicada durante una época al lado del Palacio de Buenavista con dos finalidades: decorar el palacio y servir agua. En el siglo XIX ese espacio se reformó y la fuente se colocó en el centro de la plaza hacia la Puerta del Sol, como se puede observar hoy en día. Actualmente la fuente ya no tiene la funcionalidad de servir agua, pero en su momento, cuando si que tenía esa finalidad se colocaron dos caños. Uno para los aguadores que abastecían agua y otro para el uso de los ciudadanos. Se trata de un oso y un grifo (animal perteneciente a la mitología que tiene alas y cuerpo de león). Estos caños se retiraron cuando los ciudadanos empezaron de disponer de agua corriente y en la actualidad están en el Museo de San Isidro.

Cuenta la leyenda que los leones son dos jóvenes que sufrieron una metamorfosis. La diosa sostiene en su mano derecha un cetro y en la otra mano las llaves de la ciudad. Durante la Guerra Civil se trató de proteger de los bombardeos la Fuente de Cibeles pero aún así estas figuras sufrieron algunos daños.

La Fuente de Cibeles tiene varias réplicas repartidas por el mundo. La primera, del siglo XX, fue construida en la Ciudad de México. En el siglo XXI se construyó otra réplica que se situó cerca de Pekín. En Getafe hay una versión de esta obra de arte cpn un toque más moderno.

