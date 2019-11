El alquiler corporativo para empleados es hasta un 86% más económico que los hoteles según Homyspace Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 16:18 h (CET) Para la proptech española, esta alternativa permite a las compañías planificar y optimizar los costes por desplazamiento de sus trabajadores, al no depender, como los hoteles, de tarifas dinámicas que aumentan en época de ferias y eventos Cuando una empresa necesita desplazar temporalmente a un grupo de empleados a otra ciudad, recurrir al alquiler de apartamentos corporativos puede llegar a suponer un ahorro de hasta un 86% frente a su alojamiento en habitaciones de hotel. Así se desprende de un análisis realizado por Homyspace, startup del sector PropTech que ofrece a las empresas servicios de alquiler de alojamientos corporativos de media estancia.

“El alquiler temporal para empleados desplazados es una opción que cada vez convence a más empresas y trabajadores. Por un lado, a la compañía le permite gestionar el alojamiento de una o varias personas de manera sencilla y con previsiones de costes estables. Por otro, para quienes están obligados a pasar temporadas fuera es una opción más cómoda y espaciosa que les ayuda a sentirse como en casa hasta que regresan a la suya”, explica Ángel Mayoral, CEO y cofundador de Homyspace.

El mercado del alquiler corporativo todavía se encuentra en una fase incipiente en España. La mayor demanda, según esta compañía, se concentra en las grandes capitales, como Madrid, Barcelona y Valencia. Estas ciudades, por otra parte, son las que registran los precios medios por habitación de hotel más elevados del país: 121 euros en Madrid, 144 en Barcelona y 107 en Valencia. Y según el barómetro ‘Hotel Price Radar’ de la multinacional HRS, en el caso de Barcelona y Valencia los precios subieron en el segundo trimestre del año por encima de la media nacional del 11%, aumentando un 12% y un 13%, respectivamente.

Ahorro de costes en las principales ciudades

Frente a estas cifras, estos serían los costes que debería asumir una empresa en caso de desplazar a sus empleados a estas ciudades y se decantara por el alquiler corporativo:

Madrid. Coste medio mensual del alquiler de un alojamiento corporativo de hasta tres habitaciones: entre 1.400 y 2.000 euros. Coste mínimo mensual por persona: 690 euros. 30 noches de hotel para esa misma persona según precio medio: 2.950 euros.

Barcelona. Coste medio mensual del alquiler de un alojamiento corporativo de hasta tres habitaciones: entre 1.300 y 1.850 euros. Coste mínimo mensual por persona: 615 euros. 30 noches de hotel para esa misma persona según precio medio: 3.700 euros.

Valencia. Coste medio mensual del alquiler de un alojamiento corporativo de hasta tres habitaciones: entre 900 y 1.350 euros. Coste mínimo mensual por persona: 450 euros. 30 noches de hotel para esa misma persona según precio medio: 2.763 euros.

Otro aspecto positivo de los alquileres corporativos es que sus precios no sufren grandes cambios a lo largo del año. Según Homyspace, la época de mayor demanda se concentra en octubre: “Finalizado el período vacacional, el último trimestre del año es el momento en el que las grandes compañías encaran la recta final del ejercicio e inician la planificación del próximo período, y aquí es donde surgen sus necesidades relativas a la gestión de los desplazamientos temporales de sus empleados”, explica Mayoral.

Tarifas hoteleras dinámicas por alta ocupación

Sin embargo, la estructura de costes del sector hotelero le ha llevado a establecer sistemas de precios que buscan la máxima rentabilidad de los incrementos puntuales de demanda. Así, un mismo hotel ofrece diferentes precios a lo largo del año, ya no solo por las tradicionales “temporada alta” y “temporada baja”, sino también en función de la tasa de ocupación, incrementando sus precios en momentos puntuales.

Frente a los Gestores de Ingresos de los hoteles, que se encargan de ajustar los precios al calendario de eventos de las grandes ciudades (Fitur, el Mobile World Congress o el Mundial de Motociclismo), los particulares que alquilan sus pisos a empresas a través de una plataforma como Homyspace priorizan la seguridad y la estabilidad.

Esta compañía, que de media cada mes incorpora a su red de alojamientos más de 200 nuevos pisos para alquileres corporativos, registra una tendencia al alza en la oferta de inmuebles disponibles a partir de los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con el incremento de la demanda. Actualmente cuenta con una base de más de 14.000 inmuebles en toda España, además de en Portugal, Francia, Italia y Reino Unido, y espera alcanzar la cifra de 22.000 el próximo año.

Más de 800 empresas españolas y 50 extranjeras –algunas tan conocidas como Alcampo, Amazon, Vueling o Prosegur– forman parte de sus clientes recurrentes, y en los dos últimos años ha alojado a más de 6.000 trabajadores.

