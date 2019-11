El País Vasco concentra la mayor tasa de absentismo en España (6,4%) Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 16:31 h (CET) Según el último Informe Trimestral sobre Absentismo, Salud y Bienestar, en España, tanto la tasa de absentismo laboral (5,4%), como la siniestralidad laboral (+1,7% de accidentes) y los partes de enfermedades profesionales (+14,4%) continúan aumentado. En términos de absentismo, el País Vasco, a pesar de mejorar respecto al año anterior (-0,2 puntos porcentuales de reducción de esta tasa), concentra la mayor tasa de absentismo (6,4%). Le sigue Castilla León (6,1%) y, en tercera posición, Aragón (5,9%) El problema del absentismo laboral en España se ha convertido en una práctica que cada vez afecta a más trabajadores y, por consiguiente, a más empresas, impactando directamente en el sistema productivo de nuestra sociedad. En el último año se perdieron más de 100 millones de horas de trabajo mensuales lo que se traduce en una pérdida de casi 1.350 millones euros para las empresas.

Por ello, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ha presentado hoy en Bilbao la jornada “Claves y Causas del Absentismo: la salud de los trabajadores como motor de la empresa. Age Management”, con el objetivo analizar la raíz de este problema, su evolución, el perfil de los empleados que lo sufren y compartir con los invitados qué medidas se están llevando a cabo desde las empresas para hacerle frente.

Claves del absentismo: la salud de los trabajadores como motor de la empresa

El hotel Meliá Bilbao ha acogido esta misma mañana a más de medio centenar de responsables de Recursos Humanos de la zona para presentarles las claves y causas de este problema que cada vez afecta a más empresas y cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo desde las organizaciones para prevenirlo y combatirlo en el caso de sufrirlo.

Ana Verano, directora de Adecco en la zona Norte ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha explicado que “sabemos que las empresas que fomentan la salud y el bienestar entre sus trabajadores son empresas de éxito, con capacidad para rendir de forma más eficiente y consecuentemente con una mayor capacidad de crecimiento y competitividad. Invertir en salud dentro de la empresa es rentable; no solo por los beneficios que aporta, sino porque no hacerlo hace que se dispare por cuatro la fuga de talento”.

Tras ella, Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, ha presentado la situación actual de España en términos de absentismo, ofreciendo un análisis exhaustivo de todos los factores que intervienen en el problema. “La ausencia física es importante, pero desde los departamentos de Recursos Humanos deben prestar atención a las ausencias motivacionales ofreciendo a los empleados medidas que les ayuden a ser más productivos fomentando el desarrollo de todas sus capacidades”, ha explicado Blasco.

A continuación, Antonio Cirujano, director técnico de prevención de FREMAP, ha repasado la evolución de la incapacidad temporal en nuestro país.

Como broche final, Laura Rosillo, consultora de Adecco Training, ha analizado cómo se está viviendo desde las compañías el envejecimiento de la población y ha planteado que “más de la mitad de los parados en España superan los 45 años y de este porcentaje el 80% son parados de la larga duración. Esta situación se refleja directamente en la representación de talento senior en las empresas: cada vez es menor el porcentaje de trabajadores que superan los 50 y, sobre todo, cada vez son menos las empresas que contratan a perfiles de esta franja de edad”.

“Es fundamental apostar por el cambio de mentalidad y dar una oportunidad a estos perfiles con experiencia ya que hoy en día todas las compañías luchan por perfiles millennials, que además escasean”, ha concluido Rosillo.

Análisis trimestral sobre Absentismo, Salud y Bienestar

El Adecco Group Institute, el nuevo centro de estudios del Grupo Adecco, ha presentado recientemente el análisis trimestral de Absentismo, Salud y Bienestar[1] en el que se analizan 4 fenómenos: absentismo, siniestralidad laboral, enfermedades profesionales y salud.

La percepción de los españoles de este problema es bastante difusa: a pesar de que 3 de cada 4 españoles consideran que su salud es buena o muy buena, tanto la tasa de absentismo laboral (5,4%), como la siniestralidad laboral (+1,7% de accidentes) y los partes de enfermedades profesionales (+14,4%) están aumentando en nuestro país.

Si analizamos cómo afecta esta tendencia a cada uno de los sectores productivos, como viene siendo habitual la Industria es el sector que exhibe la mayor pérdida de horas de trabajo por mes y trabajador con 8,4 horas (lo mismo que un año antes). En los Servicios se han perdido, de media, 7,6 horas (+5,6% interanual, equivalente a 0,4 horas), mientras que en la Construcción se han registrado 5,3 horas no trabajadas por absentismo (-3,6%, que equivale a unos 12 minutos menos que un año antes).

El País Vasco concentra la mayor tasa de absentismo

La evolución de las horas perdidas por absentismo es muy dispar entre las distintas comunidades autónomas. Si se hace una comparación interanual, nueve comunidades muestran un descenso en el número de horas perdidas y ocho exhiben un aumento.

Andalucía (+45% interanual), Baleares (+42,7%) y Extremadura (+24,1%) son las que sufren los mayores incrementos. Por su parte, Castilla y León (-12,8%), Asturias (-7,7%) y Cantabria (-3,8%) presentan los recortes más significativos.

En todo caso, las comunidades que muestran en el trimestre analizado el mayor número de horas perdidas por mes y trabajador son el País Vasco (9 horas), Castilla y León (8,6) y Canarias (8,4).

En el otro extremo se colocan Baleares (3,7 horas perdidas por absentismo), Andalucía (4,9) y Extremadura (5,6). Es decir que las tres autonomías que muestran los mayores incrementos porcentuales continúan, pese a ello, siendo aquellas en las que se pierden menos horas de trabajo.

De esta disparidad surgen amplias diferencias entre autonomías cuando se comparan las horas no trabajadas por absentismo con las horas pactadas efectivas (tasa de absentismo).

Las mayores tasas de absentismo se registran en el País Vasco (6,4%; -0,2 puntos porcentuales en la comparación interanual), Castilla y León (6,1%; -0,9 p.p.) y Aragón (5,9%; +0,3 p.p.). En cambio, destacan por tener las tasas de absentismo más bajas Baleares (2,5%; +0,7 p.p. interanual); Andalucía (3,5%; +1,1 p.p.) y Extremadura (4,1%; +0,8 p.p.).

Hace un año, la diferencia entre la mayor y la menor tasa de absentismo era de 4,9 puntos porcentuales; ahora, esa diferencia se ha reducido un punto, hasta los 3,9 p.p. que existen entre la comunidad vasca y la balear.

Aumenta la siniestralidad laboral en el País Vasco

La siniestralidad laboral ha tenido un incremento interanual en doce autonomías, al tiempo que se ha reducido en las cinco restantes. Cantabria (+12,5%, con 171 accidentes más), Navarra (+11,6%; 276 siniestros adicionales) y la Comunidad Valenciana (+5,7%; 702 accidentes por encima que hace un año) son las regiones que muestran los mayores incrementos. En la situación contraria se destacan Canarias (caída interanual de un 6,2%, por el recorte de 374 accidentes), la Comunidad de Madrid (-2,3%; 448 accidentes menos) y Castilla y León (-1,7%; reducción de 109 siniestros).

El País Vasco se suma a la lista de las que han aumentado el número de siniestros durante la jornada laboral pues se han registrado 246 accidentes más en el último año, un 3,3%.

Además, cuando se observa la incidencia cada 10.000 ocupados en cada comunidad autónoma, lo que permite establecer una comparativa por regiones, Baleares emerge con la mayor siniestralidad, con 100 accidentes cada tal cifra de trabajadores (+0,9% interanual). Inmediatamente por detrás se colocan Navarra (90,2 accidentes; +7,9%) y el País Vasco, que es la tercera comunidad con mayor proporción de accidentes que causan baja (81,6 siniestros cada 10.000 ocupados; +1,5%).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Schaeffler destruye 8,5 toneladas de rodamientos falsificados Según The Simple Rent crece un 7% los alquileres para familias monoparentales La Fuente de Cibeles, un símbolo de Madrid de gran valor histórico, según Tourintaxi Masaltos.com obtiene el ‘Premio Nacional al Relevo Generacional’ IMF Business School presenta el IV Informe de Tendencias de Empleo y Talento 2019