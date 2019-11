Click&Gift explica las nuevas tendencias del regalo de Navidad de empresas Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 15:31 h (CET) Elegir un regalo de Navidad que se adapte a todos los gustos es una tarea difícil. Por fortuna, las opciones en el mercado son cada vez mayores. Incluso es posible personalizar el regalo para cada empleado El origen de los regalos de Navidad en las empresas españolas viene de lejos. En la actualidad, un 35% de los empleados españoles reciben un regalo de sus empresas, según un estudio de InfoJobs.

Las empresas buscan regalos que sorprendan y motiven a sus empleados. La ‘Cesta de Navidad’ tradicional, tiende a desaparecer, siendo sustituida por regalos más innovadores y sorprendentes con el fin de ‘acertar’ con todos los empleados.

¿Qué quieren los empleados españoles por Navidad?

Este servicio es el que ofrece Click&Gift, empresa especializada en tarjetas regalo canjeables en varios comercios y que también propone a las empresas soluciones para que sus empleados escojan su regalo navideño entre una variedad de opciones, previamente seleccionadas por la empresa, a través de una web personalizada: lotes tradicionales, electrónica, juguetes, etc.

Según los datos de Click&Gift, el 30% prefiere regalos que no sean de alimentación. Por lo tanto, este dato indica que, si se les da a elegir, uno de cada tres empleados no se quedaría con una cesta de Navidad tradicional.

La digitalización de la cesta de Navidad

Los regalos navideños no escapan a la tendencia de las empresas hacia la digitalización. Gracias a las nuevas tecnologías, los departamentos de recursos humanos pueden ofrecer regalos personalizados. Se encuentran portales en internet donde el empleado puede elegir entre varios regalos, así, la empresa aumenta la satisfacción de los empleados. Además, no tiene que almacenar ni transportar regalos, ya que la entrega se puede llegar a hacer en la casa del propio empleado.

Muchas empresas también optan por la entrega de tarjetas regalo en su versión electrónica, Se entregan en un email personalizado y contienen un saldo para gastar en una amplia selección de comercios online y offline. Se trata de un regalo para todos los públicos, que las empresas pueden adaptar con su imagen, mensajes de felicitación y nombre del destinatario. De esta manera, consiguen un doble objetivo: acertar con toda la plantilla independientemente del perfil de cada empleado y a su vez refuerzan el vínculo con la empresa.

Click&Gift, pionero en regalos digitales

Creada en el 2014 y con base en Madrid, Click&Gift es una compañía de capital mayoritariamente español. Click&Gift, se dedica a la gestión de recompensas digitales a la medida de cada cliente: portales de Navidad, programas de reconocimientos y tarjetas regalo. Con más de 100 comercios asociados a sus servicios (Amazon, El Corte Inglés, Decathlon, Mango, Mediamarkt, Just Eat, Atrápalo, Privalia, Rumbo, Ikea…), Click&Gift aporta una solución de acierto seguro, cómoda, también resolviendo la logística de la entrega del regalo.

En el año 2017 realizó una ampliación de capital a través de la plataforma de financiación alternativa SociosInversores.com. Esta ampliación les permitió desarrollar la actividad comercial en España, la apertura de nuevos mercados y el inicio de la internacionalización del producto.

Desde su lanzamiento, Click&Gift ha duplicado cada año su cifra de negocios, llegando a emitir más de 100.000 tarjetas en los últimos meses para empresas clientes corporativos de todos los sectores: seguros, consultorías, productos de gran consumo, distribución, industria,etc.

Recientemente, la compañía inició su internacionalización abriendo mercado en Portugal.

