United Way y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (Amcham Spain) colaboran con comedores sociales de Madrid y Barcelona en el día de Acción de Gracias

13 empresas asociadas a la Cámara de Comercio de EE.UU. en España ayudarán en las tareas de servir la comida y de acompañar a las personas en situación vulnerable La Fundación United Way España, parte de la red United Way Worldwide, la organización sin ánimo de lucro más grande del mundo en cuanto a recaudación privada, la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChamSpain) con casi 300 empresas socias, entre ellas la mayoría de las multinacionales norteamericanas establecidas en España, impulsan una intensa actividad de voluntariado el Día de Acción de Gracias en comedores sociales de Madrid y Barcelona.



El Día de Acción de Gracias es una festividad que se celebra todos los años en Estados Unidos y Canadá, en la que las familias y los miembros de la comunidad se reúnen en torno a la mesa para compartir y agradecer.



United Way aúna el esfuerzo de empresas, voluntarios, ONGs e instituciones para luchar por mejorar la salud, educación y estabilidad financiera de los más vulnerables en cada comunidad. Busca un cambio sistémico y sostenible para cada individuo. Aunque en esta ocasión no es una acción social continuada en el tiempo, sí es una oportunidad para aunar esfuerzos y concienciar en la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos de la comunidad.



En honor a la festividad y al espíritu de compartir mesa, AmChamSpain y United Way han organizado esta acción de voluntariado corporativo. Unos 60 voluntarios de 13 empresas diferentes, todos miembros de AmChamSpain, ayudarán en las tareas de servir y prepara la comida, así como acompañar a las personas que acuden a los comedores sociales de Madrid y Barcelona.



Algunas de las empresas que han querido sumarse a esta iniciativa, con la colaboración de sus empleados son: Celgene, PayPal, Gómez-Acebo & Pombo, S.L.P, Best Buddies International, Coca-Cola, Bové Montero y Asociados, Jones Day, ITB events, Xerox España SAU, AmChamSpain y Mastercard.



Los voluntarios acudirán a unos 11 comedores entre las dos ciudades para ayudar a las personas que de manera habitual gestionan esta labor tan necesaria y que tan poca visibilidad tiene.



Así mismo, es importante señalar que Coca-Cola España y Costco realizarán una donación de bebidas y alimentos respectivamente a varios de los comedores y al resto de comedores se han realizado donaciones de alimentos y elementos de primera necesidad, en función de las necesidades de cada uno de ellos.



Se prevé que en este especial “Día de Acción de Gracias” los 61 voluntarios lleguen a atender a más de 1.500 personas y que sea el inicio de un gran trabajo de estas empresas y sus voluntarios con los más necesitados en España.



Para Marina Fuentes, CEO de La Fundación United Way. “Queríamos unirnos con nuestros socios de AmChamSpain en una actividad multitudinaria. La verdad es que no dejo de sorprenderme con la generosidad de la gente. No pensábamos que tantas empresas se unirían. De hecho, hemos tenido que dejar a algunos voluntarios fuera. El año que viene daremos cabida a todos”



Para Aida Casamitjana, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de EEUU en España “Es un orgullo poder colaborar un año más en esta iniciativa promovida por United Way, y ver como tantas empresas socias se han vuelto a sumar rápidamente. Muchas de las empresas socias de AmChamSpain, tanto estadounidenses como españolas, son líderes globales en materia de Responsabilidad Social Corporativa, y nos alegra poder ofrecer actividades como esta donde puedan involucrar a sus empleados, demostrando una vez más su firme compromiso en el ámbito social”.