Gran Via Business & Meeting Center analiza el ‘Flexi-working’ y su adaptabilidad a los espacios de trabajo Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 14:38 h (CET) La tendencia por facilitar la combinación de la vida laboral y profesional también afecta el desarrollo de los modelos de espacios de trabajo actuales Trabajar desde casa como mínimo una vez a la semana es uno de las peticiones más demandadas, como es el caso de la solicitud establecida por la Comisión nacional para la Racionalización de los horarios (Arohe) este pasado verano. En su propuesta se acentuaba la evidencia del teletrabajo como una de las bases que puede reforzar esta modalidad pero, según estudios recientes como el de Infojobs, las posibilidades que ofrecen las empresas para estos supuestos son escasas. Es el caso de España, con sólo un 19% de los trabajadores encuestados que reconoce poder acogerse a esta fórmula, lo que refleja una evolución de un 4% desde el año 2015.

Es por eso que se desarrollan alternativas relacionadas con los espacios de trabajo en los que pretende innovar y buscar facilidades que compaginen lo mejor de una oficina y la libertad de horarios. Un modelo es el conocido como ‘Flexi-working’, un esquema de trabajo que busca puntos que faciliten poder combinar la vida laboral con la personal, permitiendo horarios más flexibles con el objetivo de aumentar la productividad.

Este modelo de trabajo ya es conocido en otros países europeos como Alemania, y ha servido de ejemplo por demostrar que se puede alcanzar un porcentaje más elevado dentro de los objetivos planteados a los trabajadores por parte de las empresas.

El planteamiento de base para el flexi-working es poder llegar a alcanzar una serie de aspectos, a destacar:

- Flexibilidad laboral para conciliar vida laboral y familiar.

- Reducir las cargas personales en horario de trabajo.

- El aumento de la productividad y creatividad durante el trabajo.

- Mayor implicación del trabajador con los objetivos de la empresa.

- Felicidad del trabajador en su puesto de trabajo, con lo que se le fideliza.

En línea con este modelo de trabajo, algunos workspaces también han querido adaptarse para poder ofrecer espacios de trabajo acordes y que faciliten la adaptación a las empresas. Gran Via Meeting & Business Center ha evolucionado con los años para poder ser un ejemplo de oficina flexible. De esta manera se consigue, por una parte, flexibilidad de espacio para ampliar o modificar el espacio en relación al número de personas siempre que sea necesario y, como segundo aspecto, flexibilidad en la contratación al adaptar el modo y tiempo de uso del espacio solicitado sin alterar los costes fijos o adicionales que puedan surgir a las empresas.

Además, no hay que olvidar las facilidades que oferta este business center con su oferta de oficina virtual, una opción que consigue digitalizar los espacios de trabajo contratados sin dejar de lado el servicio que ofrece un equipo de profesionales disponibles cada jornada, tanto para atender correo como resolver llamadas telefónicas.

De esta manera, con la elección de este tipo de ofertas de áreas de trabajo, se consigue reducir la complejidad de una infraestructura de trabajo, reduciendo considerablemente sus costes y permitiendo al trabajador el uso más acertado de sus horas de trabajo en un espacio que sabe que siempre estará disponible y con un soporte profesional para cualquier situación con la que se encuentre.

