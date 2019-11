Vincenzo Cirigliano, nombrado Director Técnico de Veritas Intercontinental

El Dr. Vincenzo Cirigliano, ha sido nombrado Chief Technical Officer – CTO (Director Técnico) de Veritas Intercontinental, filial europea de Veritas Genetics, "The Genome Company". El Dr. Cirigliano será también responsable del laboratorio de genética de Veritas Intercontinental en España, que se ubicará en Barcelona El Dr. Vincenzo Cirigliano, ha sido nombrado Chief Technical Officer – CTO (Director Técnico) de Veritas Intercontinental, filial europea de Veritas Genetics, “The Genome Company”. El Dr. Cirigliano será también responsable del laboratorio de genética de Veritas Intercontinental en España, que se ubicará en Barcelona.



Graduado en Biología por la Universidad de Nápoles, se formó en Genética en el Hospital A.Cardarelli, antes de pasar al Consejo Nacional de Investigación (IIGB), donde adquirió gran experiencia en técnicas moleculares y secuenciación de ADN para el diagnóstico de trastornos genéticos, además de participar en la secuenciación de la región Xq28 para el Proyecto Genoma Humano. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Internationatl Society for Prenatal Diagnosis (ISPD).



El Director Técnico de Veritas Intercontinental es reconocido internacionalmente por ser pionero en el desarrollo y la introducción en rutina clínica de pruebas moleculares innovadoras en diagnóstico prenatal, incluyendo el diagnostico rápido de aneuploidías, la introducción de microarrays y el diagnóstico prenatal no invasivo, utilizando ácidos nucleicos fetales en el plasma materno y en las células fetales del canal endocervical. Después de su estancia en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del University College of London, en 2007 obtuvo su doctorado cum laude en Biología molecular y celular con mención especial de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde participa en proyectos de investigación de citogenética molecular básica y clínica como profesor externo. Vincenzo Cirigliano es autor de multitud de artículos en revistas científicas de impacto, siendo ponente regular en conferencias nacionales e internacionales.



Durante los últimos 19 años, el Dr. Cirigliano había dirigido el departamento de Genética Molecular de Labco-Synlab, la mayor red de laboratorios de diagnóstico clínico de Europa.