Dipcom Corporate ayudará a empresarios a exonerar 20 millones de euros por la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 09:06 h (CET) La Ley de Segunda Oportunidad para personas físicas y empresarios da la posibilidad de iniciar una nueva aventura profesional sin deudas. Hasta agosto de 2019 la firma tiene acumulados 10 millones de euros en procesos de exoneración de deudas a empresarios. Dipcom espera concluir el ejercicio 2019 con un acumulado de 20 millones de euros perdonados La Ley de Segunda Oportunidad permite a los empresarios y particulares que han obrado con buena fe conseguir la exoneración de las deudas, es decir, que éstas les sean perdonadas. De esa forma, para aquellos que no hayan tenido éxito con su primer negocio es más fácil poner en marcha una nueva aventura profesional. La condición es que se dé la liquidación de la sociedad y el límite está en que la deuda no supere los 5 millones de euros.

Desde que entró en vigor la ley a mediados de 2015, la consultoría Dipcom Corporate ha ayudado a numerosos empresarios a recuperarse después de que sus empresas se hayan enfrentado a estos procesos o hayan tenido un destino fallido.

Así, hasta agosto de 2019 la firma ha iniciado la solicitud de exoneración de 10 millones de euros dentro de la Ley de Segunda Oportunidad. La cifra aún estaría sujeta a los trámites pertinentes.

Con este ritmo la previsión de la compañía es llegar a un acumulado de 20 millones de euros perdonados al concluir el ejercicio 2019.

“Si se lleva a cabo una estrategia legal adecuada en todo el proceso, no solo podemos lograr la exoneración de todas las deudas, sino que incluso podemos salvar la propiedad de la vivienda habitual”, señala Igor Ochoa, CEO de Dipcom Corporate. “La Ley de Segunda Oportunidad abre caminos interesantes en este aspecto”, añade el economista.

Durante los últimos 12 años la consultora ha puesto en práctica un método que posibilita a las empresas multiplicar por veinte el porcentaje de éxito en procesos concursales y preconcursales. La efectividad de su metodología le está permitiendo ayudar a cada vez más organizaciones a remontar el vuelo tras entrar en insolvencia.

En el caso de la Ley de Segunda Oportunidad hay que tener en cuenta que se trata de un proceso lento que puede prolongarse durante un período de un año aproximadamente.

Sobre Dipcom Corporate

DIPCOM CORPORATE es una consultoría con un equipo de Profesionales provenientes del mundo empresarial (Directivos y Managers) que proporciona apoyo a PYMES en la gestión financiera, económica, comercial y operativa; así como en la intervención ejecutiva en momentos de crisis de la compañía. Además, DIPCOM CORPORATE también ofrece servicios de Interim Management y asesoramiento a inversores y emprendedores.

Vídeos

Ley de segunda oportunidad



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.