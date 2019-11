Tendencias de diseÃ±o que marcarÃ¡n el 2020, por San Anastasio Design School

Tendencias de diseño que marcarán el 2020, por San Anastasio Design School Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 17:02 h (CET) El diseño es tan cambiante como la vida misma. Así, a dos pasos de dar la bienvenida al año 2020, la escuela de negocios especializada en diseño San Anastasio Design School, hace una selección de las tendencias de diseño que marcarán este nuevo año Como si de una historia futurista se hablara, el año 2020 está a la vuelta de la esquina y trae consigo cambios que, por bien o por mal, van a marcar diseños y proyectos. Por ello, la escuela de negocios especializada en diseño San Anastasio Design School ha seleccionado las tendencias que marcarán el sector esta próxima temporada.

Vuelve el minimalismo

Sí, ya estuvo de moda en el interiorismo, ahora el minimalismo ha llegado a las artes gráficas. Este próximo 2020 dominarán los proyectos sencillos, claros y, además, marcados por la asimetría. Las composiciones irán marcadas por las tipografías en negrita, siempre más fáciles de leer.

Colores llamativos y degradados

La gama cromática seguirá marcada por los colores llamativos. Asimismo, en el ámbito del diseño editorial empezarán a triunfar los degradados potentes y los duotonos.

Los dibujos a mano, el as en la manga

Adiós a las ilustraciones digitales, lo tradicional volverá a triunfar y los diseños con dibujos hechos a mano volverán a marcar tendencia. Combinados con las gamas cromáticas chillonas y llamativas, este año no se dejará de ver las ilustraciones artesanas en todos los diseños.

Retratos divertidos

Otra de las tendencias que marcará el diseño son los retratos divertidos. Para ello, los diseñadores usarán las técnicas de ilustración digital, con los que podrán añadir detalles a las caras.

Lo vintage sigue dominando

Sigue y seguirá ocurriendo. Lo vintage seguirá marcando tendencia en varios ámbitos del diseño. Así, se seguirá viendo en el diseño de moda, en algunas publicidades o en otros ámbitos tan dispares de las artes gráficas.

Todas estas tendencias y muchas otras serán las que dominarán el sector del diseño. Además, para todos los interesados en seguir ampliando su formación en este ámbito, en la escuela San Anastasio Design School podrán encontrar cursos de diseño online y a distancia.

