Las Entidades de Investigación y Salud cada vez más activas en Captación de Fondos Privados Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 16:12 h (CET) En la jornada de networking organizada por la Asociación Española de Fundraising con la colaboración de Pfizer se han compartido las experiencias de Hospitales, Institutos de Investigación y Entidades de pacientes en el Fundraising El cuidado de la salud y la investigación de enfermedades para las que aún no existe cura son dos de los temas que más preocupan a los españoles. Con esta premisa, hospitales, institutos de investigación y entidades de pacientes trabajan cada día en la mejora de los procesos de captación de recursos privados, es decir, fundraising. Para conocer los avances en este ámbito y poner en común sus experiencias, la Asociación Española de Fundraising (AEFr), en colaboración con Pfizer, ha organizado una jornada de networking dedicada en exclusiva al fundraising en el sector salud.

En la inauguración del evento, celebrado en CosmoCaixa, Gisela Genebat, vicepresidenta de la AEFr ha señalado que "el sector Salud (organizaciones de investigación, hospitales, laboratorios o entidades de pacientes) está siendo de los más activos en captación de fondos privados en España. Sin embargo, su desarrollo es todavía muy desigual. Jornadas como la de hoy, en las que las organizaciones comparten sus experiencias, nos ayudan a avanzar hacia la consolidación del fundraising en el sector salud. Es un sector en el que conviven entidades muy diferentes, pero en todos los casos, la actividad comienza con una Junta Directiva o un Patronato que cree en el fundraising, lo apoya dentro de su organización e invierte: en tiempo, en personas y en recursos".

Por su parte, Mario Torbado, director de Relaciones con Asociaciones de Pacientes de la compañía biomédica Pfizer, ha apuntado que la necesidad de mejorar y diversificar las vías de financiación de las organizaciones de pacientes se vio reflejada en el documento ‘Análisis de la gestión de los retos internos’ que elaboró la compañía para conocer las necesidades del colectivo. "La captación de fondos era la prioridad dentro de los retos a los que se enfrentan las entidades y es por ello que participamos en proyectos de formación e información en torno al fundraising en los que se combinen experiencias del sector con otras específicas de las asociaciones de pacientes. Para ello, la alianza con la Asociación Española de Fundraising es fundamental porque son el paraguas bajo el que se encuentran la mayor parte de iniciativas y nadie conoce mejor el sector".

Institutos de investigación y hospitales

Los grandes centros hospitalarios y de investigación están obteniendo importantes resultados que permiten visibilizar el fundraising como una oportunidad para diversificar las fuentes de financiación de estas entidades y lograr su sostenibilidad económica. Anna Merlos-Suárez, responsable de Proyectos Estratégicos y Filantropía del Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) ha compartido proyectos como el premiado vídeo musical de la fundación, protagonizado por investigadores, que se hizo viral y acumuló más de 1,5 millones de visitas y el Reto Metástasis al que ya han contribuido 2.500 personas y entidades que han aportado más de 1,7 millones de euros. Por su parte, Núria Vilamajó, responsable de Mecenazgo de Hospital Clínic de Barcelona, ha compartido el aprendizaje que supuso el proyecto ARI (Assistència Recerca Intensiva). Logró recaudar más de 1,2 millones de euros en un solo año para la investigación de un tratamiento de inmunoterapia y obtuvo amplia cobertura mediática entorno a Ari, una joven paciente que dio impulso a toda la campaña.

El factor humano resulta esencial también para Gloria García Castellví, responsable del departamento Obra Social Infancia del Hospital Sant Joan de Déu, quien ha subrayado el enorme potencial de las campañas peer to peer, que "permitirán incrementar la capacidad de captación sobre todo para entidades con una estructura reducida". También ha destacado que "las entidades con larga tradición en captación de fondos hemos tenido que realizar un esfuerzo muy importante para adaptarnos a los nuevos canales de captación, sin dejar de atender a nuestro donante más tradicional, difícil de incorporar al mundo digital".

En cuanto a los retos, Alejandra Manau, responsable de Mecenazgo de Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus ha considerado que"el principal desafío al que nos enfrentamos es hacer más fácil la donación a la figura que yo llamo el ‘paciente agradecido'. Se trata de transformar el tradicional ramo de flores o cajita de bombones en una donación y para eso tenemos que desarrollar los procesos, materiales y soportes informativos que permitan canalizar fácilmente esa voluntad de colaborar".

Entidades de pacientes y organizaciones de salud e investigación

Las entidades de pacientes y las organizaciones de salud e investigación han sido el centro de la segunda mesa de experiencias de esta jornada de Networking. Glòria Oliver, gerente de la Fundación Pasqual Maragall, ha relatado que en 2013 esta organización "decidió realizar un esfuerzo significativo en la captación de donantes individuales e imitar modelos de las grandes organizaciones de cooperación internacional con amplias bases de pequeños socios. El resultado ha sido muy satisfactorio y la sociedad percibe la investigación en general, como una oportunidad para mejorar la salud global y contribuir a un proyecto que genera esperanza y progreso. En centros de investigación con vinculación a hospitales, aunque sigue existiendo un cierto dilema público-privado, buenas noticias, muchos han optado por invertir en la captación de fondos y han incorporado profesionales del fundraising y del marketing. Por otro lado, es crucial diversificar la captación y, en ese sentido, la captación de leads online combinada con el telemarketing, es junto al F2F uno de los grandes contribuidores del crecimiento de la base de donantes".

Julia Sánchez, directora de Sostenibilidad Económica de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha subrayado la responsabilidad que supone contar con el apoyo masivo de la sociedad: "En la AECC somos conscientes de la enorme generosidad que existe en la sociedad española, que se vuelca con una causa como la lucha contra el cáncer. El cáncer es el primer problema sociosanitario en España (en este año se diagnosticarán 275.000 nuevos casos). El año pasado desde la AECC atendimos a más de 450.000 personas afectadas y somos la entidad privada que más fondos destina a investigación (70M€ invertidos en 380 proyectos). Las cifras son impresionantes, pero solo son posibles gracias a la contribución generosísima de nuestros socios, donantes y voluntarios. Muchos pocos ayudan mucho a muchos. Tener la confianza de tantas personas nos exige el máximo rigor en la administración eficaz y transparente de los recursos".

La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, tal y como ha relatado su gerente, Toni Gracía, "se enfrentó al reto de complementar y, a medio plazo remplazar, su principal fuente de ingresos, los conciertos y actividades benéficas de su fundador, Josep Carreras. Para ello se propuso crear y fidelizar un amplio grupo de donantes".A día de hoy cuenta con más de 100.000 socios y, junto a la Organización Nacional de Trasplantes y las Comunidades Autónomas, ha logrado la cifra de más de 400.000 donantes de médula ósea.

Por parte de Fundación Esclerosis Múltiple, su directora de Comunicación y Fundraising, Iria Saa ha explicado que la campaña Mulla’t, que ya ha cumplido 25 años y que moviliza a más de 100.000 personas colaborando y a 2.000 voluntarios, fue el inicio de muchas campañas similares en un momento en que el fundraising a través de campañas de captación, para entidades del ámbito de la salud, no era muy común. "Este posicionamiento ha permitido a la FEM cambiar el paradigma del tratamiento de las personas con Esclerosis Múltiple, a través de la Investigación, del impulso del tratamiento neurorehabilitador en España y la sensibilización".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rafa Nadal, Elcano, o Rosalía, entre los españoles geniales recogidos en un libro ilustrado para niños Tendencias de diseño que marcarán el 2020, por San Anastasio Design School ASACO celebra su 8º aniversario apostando por la investigación y atención a pacientes con cáncer de ovario 3 consejos para ahorrar en los costes de adquisición de una vivienda, según Instituto de Valoraciones Limpiezapulido explica los requisitos tiene que cumplir la empresa de limpieza perfecta