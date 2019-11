Entrega de premios de la IX Edición del Premio Internacional Literario Patricia Sánchez Cuevas Comunicae

martes, 26 de noviembre de 2019, 15:22 h (CET) Este certamen, que comenzó como un particular homenaje a la memoria de Patricia Sánchez Cuevas, se ha convertido tras nueve ediciones en una cita anual obligada para todos los amantes del relato El pasado 25 de noviembre, en el Palacio de los Duques de Santoña, sede de la Cámara de Comercio de Madrid, se celebró la ceremonia de entrega de premios correspondientes a la IX edición del Premio Internacional de relatos Patricia Sánchez Cuevas, concurso literario patrocinado por Sika.

Este certamen, que comenzó como un particular homenaje a la memoria de Patricia Sánchez Cuevas, se ha convertido tras nueve ediciones en una cita anual obligada para todos los amantes del relato.

El concurso - que cuenta con tres modalidades: Categoría Libre Nacional, Categoría Libre Internacional y Categoría Construcción-Industria - tiene como principal aliciente para los premiados la publicación de su relato en el libro especial recopilatorio de los mejores cuentos.

La IX edición del “Premio Internacional de Relatos Patricia Sánchez Cuevas ha contado con un total de más de 600 participaciones. Las obras presentadas recogen gran variedad de estilos y temáticas. Relatos que llaman la atención por su solidez y dignidad literarias, y otros por su osadía y novedad.

Con los trabajos ganadores y los relatos de los colaboradores se ha editado el libro recopilatorio “TOMANDO AIRE”, en el que participan autores invitados tan reconocidos como Almudena Grandes – Presidenta del Jurado del Premio – Luis García Montero y Carlos Zanón, entre otros.

Sika es una compañía multinacional especializada en productos químicos. Suministrador en los sectores de construcción - en edificación y obra civil - e industria, Sika es líder en la fabricación de materiales empleados en sellado, pegado, impermeabilización, reparación y refuerzo y protección de estructuras. La presencia local en 101 países, con 200 fábricas y aproximadamente 20.000 empleados en todo el mundo han generado unas ventas anuales de 7,09 billones de CHF en 2018.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.